Letizia Ortiz e Re Felipe accompagnano le figlie a scuola e la regina emozionata è perfetta come sempre (Foto)

Look sportivo per Letizia Ortiz per il primo giorno di scuola delle figlie e come sempre la scelta della regina di Spagna è perfetta (foto). Tutti insieme a scuola per le principessine Leonor e Sofia e Felipe e Letizia di Spagna non potrebbero essere più felici per le loro figlie, sempre più belle e dolcissime. La più emozionata di tutti è proprio l’ex giornalista, sarà per questo che ha scelto un look casual, leggings e sneakers e solo una giacca per smorzare il tutto. Le scarpe firmate Hugo Boss sono bellissime e tutto le sta benissimo, così anche il casual chic è andato in scena. E’ raro vedere la Ortiz in questa versione, adora i vestiti, è difficile che scenda dai tacchi o dalle zeppe, invece in questa occasione non ha avuto dubbi e ha scelto l’abbigliamento più comodo possibile. Casual sì ma con un tocco chic grazie alla giacca.

LETIZIA DI SPAGNA IN VERSIONE CASUAL CHIC PER LE SUE FIGLIE

Ovviamente il re di Spagna non toglie mai giacca e cravatta, lo fa solo in vacanza. Le principesse Leonor e Sofia vanno alle medie, la piccola che ha 12 anni inizia la prima media mentre l’erede al trono che sta per compiere 14 anni è all’ultimo anno e a ottobre emozionerà ancora di più mamma e papà al premio Principesse delle Austrie, dove farà il suo primo passo da futura regina.

Tra i reali George e Charlotte d’Inghilterra hanno già fatto ritorno a scuola, qualche giorno dopo è toccato alle biondissime Leonor e Sofia. Divisa blu con gonna e calzettoni, zaino enorme e capelli legati, sorrisi e saluti da parte delle piccole di casa. Stesso sorriso di mamma Letizia che stravede per le sue figlie.