Charlotte e George al primo giorno di scuola accompagnati da mamma Kate e papà William (FOTO)

Primo giorno di scuola, a Londra, anche per la piccola Charlotte, che ormai è una donnina, e George. I figli di William e Kate, accompagnati da mamma e papà hanno raggiunto oggi la scuola che è iniziata come di consueto con le foto di rito davanti all’ingresso. Sorridenti e felici, George e Charlotte si sono mostrati davvero molto entusiasti per questo primo giorno di scuola. La piccola Charlotte, che è alta quasi quanto il fratellino, non ha lesinato le sue classiche linguacce ai fotografi ma ha anche posato, come solo lei sa fare, di fronte all’obiettivo. Per il suo primi giorno di scuola oltre alla divisa, la piccola sceglie anche una treccia. Capelli raccolti e grande ordine per il primo giorno di scuola di Charlotte.

In pochissime ore le immagini di George a Charlotte davanti alla loro scuola hanno fatto il giro del mondo.

I media inglesi, mentre sottolineano come il piccolo George farà gli onori di casa, visto che frequenta la scuola già da anni, ricordano anche che i sudditi di sua maestà pagheranno circa 19 mila sterline per l’istruzione dei figli di William e Kate Middleton.

Ad attendere i piccoli di casa Windsor, Helena, la direttrice della scuola di infanzia che i due bambini si apprestano a frequentare. Mamma Kate ha accompagnato i bambini per mano insieme a William e i due genitori hanno anche portato gli zaini, rigorosamente uguali e in linea con le rigide regole della scuola, dei due bambini.

Incuriosita dai flash e dal rumore dei fotografi la piccola Charlotte si è mostrata sicuramente più in imbarazzo del solito, complice anche il fatto che a breve per lei sarebbe iniziata una nuova avventura lontana da mamma! La piccola non ha mai lasciato la mano di Kate per il breve tragitto e si è nascosta dietro la Middleton, come se fosse un po’ timorosa.

( foto via Instagram )