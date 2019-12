Il regalo di William per il compleanno di Kate Middleton, il principe stupisce la bellissima duchessa (Foto)

Il 9 gennaio sarà il compleanno di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge si prepara a festeggiare il 38esimo compleanno e il principe William ha già pronto per lei un regalo da favola (foto). E’ già tempo di pensare al compleanno di Kate e il regalo sembra già noto perché William ha dovuto organizzare tutto con largo anticipo. Un viaggio in un luogo romantico, in un vero angolo di paradiso. Un’idea che per molto sarebbe il tentativo di William di conquistare di nuovo sua moglie. Molti infatti parlano di crisi, di musi lunghi, di tensione per la coppia, addirittura altri dicono che potrebbe arrivare il divorzio. Immaginiamo che non accadrà nulla del genere che presto vedremo le foto della coppia a Mustique, nelle Antille. E’ quella l’isola scelta dal principe per la sua Kate, uno dei luoghi più esclusivi al mondo.

WILLIAM E KATE LONTANI DA BUCKINGHAM PALACE PER IL COMPLEANNO DELLA DUCHESSA

Dopo avere festeggiato il Natale a Sandringham dove ancora si trovano per trascorrere le vacanze con la famiglia reale, andranno via per qualche giorno. Con loro ovviamente ci saranno anche i piccoli George, Charlotte e Louis con le loro tate, così la coppia potrà rilassarsi. A Mustique ci sono già stati lo scorso anno e sembra che per Kate ci sarà una bella sorpresa.





“Soggiorneranno in un palazzo da sette milioni di dollari – ha svelato un bene informato – con sette camere da letto con piscina, chef privato, sala proiezioni, palestra e campo da tennis. William vuole assicurarsi di trascorrere del tempo da solo in coppia, quindi sta prenotando diversi trattamenti spa, gite subacquee e lezioni di surf solo per lui e Kate, per divertirsi come quando erano solo fidanzati”. Quindi non appena Meghan Markle ed Harry torneranno a casa saranno i duchi di Cambridge a partire.