Denny Mendez non si dà pace per la morte di una bimba di 4 anni (Foto)

E’ sconvolgente il racconto di Denny Mendez su Instagram, una delle sue IG Stories in cui non confida di successi o bei viaggi ma della morte di una bimba di 4, una piccola uccisa nel suo Paese, a Santo Domingo (foto). Arrabbiatissima e commossa l’ex Miss Italia di ritorno dalla Repubblica Domenicana non riesce a non pensare alla notizia della morte della piccola. E’ stata violentata e strangolata ma non si dà pace perché colpevole è anche la madre della bambina che alle 10 di sera l’ha mandata per ben due volte da sola al supermercato. Per lei quella donna merita la prigione proprio come chi l’ha uccisa. Non si dà pace Denny, è fuori di sé, lei stessa è mamma, ha una figlia di 3 anni, sente sulla pelle il dolore di ciò che è accaduto. Chiede a tutti i genitori di fare attenzione ma ci sono dei posti nel mondo in cui le mamme non seguono i figli come dovrebbero.

DENNY MENDEZ RACCONTA DELLA BAMBINA SCOMPARSA E TROVATA MORTA

“E’ stata trovata questa bambina di 4 anni, sparita sabato scorso. E’ stata strangolata e violentata. Ma la cosa incredibile è che io manderei a fancu*o la mamma: come si fa a mandare una bambina di 4 anni alle dieci di sera a prendere qualcosa al supermercato? Tu sei un’incosciente, tu devi andare in prigione immediatamente con la persona che ha commesso il crimine! Ma come si fa, tu sei un’idiota. Ma in che mondo del cavolo stiamo vivendo?”. Non riesce a trattenersi la Mendez, commenta che il suo Paese è molto bello ma che questa notizia la sconvolge.

Parla dell’irresponsabilità delle persone perché era una tragedia che si doveva evitare, invece la mamma ha mandato due volte la piccola fuori a quell’ora, la seconda per prendere il resto che non le avevano dato al supermercato ma poi non è più tornata a casa.





