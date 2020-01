Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Bilancia: dal lavoro all’amore nel mese di febbraio

Scopriamo cosa ci dicono le stelle della bilancia per quanto riguarda il mese di febbraio 2020, grazie alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox con il suo oroscopo su amore, lavoro e salute. In amore in questo periodo riemergono tensioni dal passato e altre questioni distolgono dai sentimenti. Nel lavoro bisogna far fronte a Giove e Saturno contrari, che portano a problemi relativi ai soldi. Per quanto riguarda la salute, la tensione non manca e porta a qualche problema di troppo. Ecco di seguito l’oroscopo dettagliato.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Bilancia: tutto quello che succederà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Il mese di febbraio 2020 fa emergere tensioni legate al passato per la bilancia. Questo segno inoltre si sta dedicando molto al lavoro o allo studio, e questo allontana un po’ dai sentimenti. Bisogna tenere conto del fatto che questo anno potrebbe far chiudere dei legami e per questo motivo l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non provocare troppo. Ovviamente le coppie che si amano e sono stabili possono superare anche i momenti più difficili. In tal senso sarebbe ideale una fuga d’amore di coppia. Aiutarsi è la chiave per andare avanti insieme. I single devono fare attenzione ai bugiardi. Occhio anche alle storie che nascono in questo momento, meglio non fidarsi del tutto.

Lavoro – Questo ambito deve fare i conti con Saturno e Giove contrari. Dunque, coloro che non hanno fatto investimenti e hanno tenuto i soldi al sicuro, possono stare abbastanza tranquilli. Chi invece ha comprato una casa o ha fatto un altro investimento importante, dovrà far fronte ad alcuni problemi. Già nei mesi passati nel lavoro è possibile che sia stato rimesso tutto in discussione. Dunque le risorse non bastano a soddisfare tutte le spese, soprattutto per chi ha famiglia. Dunque l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 della bilancia invita a contenersi con le spese. Per fortuna più passeranno i mesi e migliori saranno le possibilità di risolvere le cose.

Salute – La tensione non manca, visti i problemi che si affrontano soprattutto dal punto di vista economico. La bilancia, a febbraio 2020, soffrirà d’ansia e questo potrà portare a problemi di tipo psicosomatico. La Luna sarà nel segno il 12, e bisognerà prestare attenzione in questa data. Inoltre altra giornata in cui stare in allerta, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, è il 19. C’è da dire che la bilancia ha una buona capacità di reazione e dunque riuscirà a superare anche questi problemi.