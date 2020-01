Si scommette sul divorzio di Harry e Meghan Markle e sull’adozione di un bambino (Foto)

Dopo il quasi addio di Harry e Meghan Markle alla Royal Family, passato l’attimo di perplessità e delusione per gli inglesi sono iniziate le scommesse (foto). I bookmakers sono sempre più appassionati e hanno già previsto addirittura la data del divorzio di Harry e Meghan. Già Antonio Caprarica ci ha fatto rabbrividire con la sua teoria, anche lui certo che per la separazione non dovremo attendere a lungo, ma gli inglesi che sono convinti che il divorzio ci sarà entro il 2025 davvero impressionano. Vanno ben oltre il gossip, puntano sulla fine del matrimonio del secondogenito di Carlo e Diana. In questo modo confermano anche che queste nozze se in un primo momento li avevano entusiasmati adesso vorrebbero finissero. Intanto i duchi del Sussex sembrano invece ben felici di vivere la loro vita in Canada, anche se non del tutto in pace. Niente fa pensare alla crisi che gli scommettitori si augurano; ma non è tutto perché il Daily Mail aggiunge anche altro su cui puntare, su cui scommettere.

HARRY E MEGHAN MARKLE ADOTTERANNO UN BAMBINO?

C'è davvero di tutto su cui puntare, scommesse che riguardano anche la possibile adozione di un figlio. Facile pensare che si scommetta anche sul lavoro di Harry e Meghan, sul come si renderanno indipendenti economicamente. Tra i più quotati il lavoro di influencer, un lavoro nella moda, magari anche un reality show. Forse s sta davvero esagerando ma c'è anche altro.





C’è chi ha scommesso anche su un ritorno a Buckingham Palace e a proposito di ritorno per la Markle anche il ritorno alla serie Suits. Un ottimo investimento sarebbe quello di scommettere sulla partecipazione dell’ex attrice a The Crown. In tantissimi hanno già scommesso sul divorzio della coppia, infatti in caso di vittoria dei bookmakers l’incasso sarebbe davvero basso. Ci auguriamo che tutti abbiano torto e che Harry e Meghan ci stupiscano con una lunga storia d’amore e con novità che nessuno immagina.