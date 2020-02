La #broomstickchallenge arriva anche in Italia: perchè le scope stanno in piedi da sole? La risposta della Nasa

In questi giorni in cui spopolano le bufale dedicate al coronavirus in Italia e e nel mondo, tra un tutorial su come fare l’amuchina in casa e come lavarsi al meglio le mani, arriva un’altra moda, per fortuna questa volta innocua e divertente, per certi versi. Da qualche ora spopola infatti anche in Italia la #BroomstickChallenge, la “sfida della scopa” divenuta popolare nelle scorse settimane sul web. Nata su TikTok, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), la Broomstick Challenge lancia sui social un esperimento che consiste nel posizionare una scopa in posizione verticale in un determinato giorno, l’unico in cui starà in piedi da sola a causa della forza gravitazionale.

Come potrete immaginare, dopo le prime foto che sono state pubblicate sui social, la sfida ha coinvolto tutti il mondo tanto che, persino la Nasa ha deciso di intervenire per spiegare che chiaramente, a tutto questo, c’è una spiegazione scientifica.

CONTRO LA #BROOMSTICKCHALLENGE INTERVIENE LA NASA

Come potrete constatare da soli, non c’è un solo giorno all’anno in cui questo “fenomeno” si può verificare ma succede sempre, basta provarci! Si tratta di fisica, che forse andrebbe studiata meglio a scuola!

A sbufalare la “sensazionale scoperta” sono stati proprio gli scienziati della NASA, che hanno preso molto seriamente il propagarsi della fake news.

“Questa è un’altra bufala sui social media che esemplifica la rapidità con cui la pseudoscienza e le false affermazioni possono diventare virali”, ha dichiarato Karen Northon, specialista delle relazioni con i media della NASA. “Sebbene questa bufala fosse innocua, mostra anche perché è importante per tutti noi fare alcuni controlli e ricerche sui fatti prima di farsi abbindolare dall’ultima mania virale.”

L’astronauta della NASA Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble, hanno risposto alla Broomstick Challenge su Twitter, affermando che la sfida può essere condotta ogni giorno. E basterà fare un piccolo esperimento in casa: provateci oggi e magari anche domani e vedrete che succede sempre! Inoltre visto che questa moda è partita dagli Usa già due giorni, era chiaro che ieri in Italia, non poteva stare in piedi la scopa, visto che la data era diversa, se non fosse che, questa è una delle tante bufale, innocue ma comunque bufala.