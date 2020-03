La madre di Cristiano Ronaldo colpita da ictus, il calciatore vola subito in Portogallo

Una brutta notizia per Cristiano Ronaldo, sua madre è stata colpita da un ictus. La signora Dolores si è sentita male questa mattina presto. Erano le 5.30 quando i suoi familiari l’hanno portata immediatamente al pronto soccorso. Per la donna che ha 65 anni è stato immediato il ricovero mentre i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Appena appresa la notizia Ronaldo avrebbe disposto tutto per volare in Portogallo e assistere sua madre. La mamma di CR7 è stata ricoverata nell’ ‘ospedale portoghese Dr. Nélio Mendonça di Funchal, Madeira. Si tratterebbe di un ictus ischemico causato da un coagulo di sangue in un vaso sanguigno nel cervello. Come sempre in questi casi le prossime ore saranno fondamentali per capire lo stato di salute della signora Dolores Aveiro.

A RISCHIO LA PRESENZA IN CAMPO DI RONALDO PER LA COPPA ITALIA

Domani Juve e Milan scendono in campo per disputare il ritorno di semifinale di Coppa Italia ma è chiaro che al momento la presenza del campione è a forte rischio. Non c’è nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute della mamma di Cristiano Ronaldo ma in base a quanto riporta la stampa inglese al momento la donna sarebbe cosciente e le sue condizioni stabili. Per un quadro clinico completo è necessario attendere nuovi esami e altre ore, le prime 12 sono le più importanti ma sembra che l’intervento di chi l’ha soccorsa e dei medici sia stato tempestivo. Il Jornal de Madeira riporta le parole del dottor Nélio Mendonça: “E’ stata sottoposta ad un intervento, che ha avuto luogo in modo molto positivo”. La famiglia chiede la massima privacy.

L’attaccante della Juventus ha ovviamente ricevuto un permesso dal club bianconero, sembra un solo giorno, così è volato subito nel suo Paese, in Portogallo, con il suo aereo personale. Possiamo immaginare la preoccupazione del calciatore per la sua mamma mentre la stampa si spinge e immagina che domani salterà la sfida con il Milan.