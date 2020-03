Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Cancro: arrivano scelte importanti per il futuro

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 dei nati sotto il segno del cancro? Cosa succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno? In amore ci sono un po’ di problemi perché il cancro è incomprensibile. Nel lavoro arrivano delle buone opportunità da cogliere al volo. La salute va abbastanza bene ma attenzione a non affaticarsi troppo.

Amore – I sentimenti possono passare in secondo piano in questo periodo dell’anno, a causa dei tanti impegni lavorativi. Coloro che hanno una storia seria non riescono a pensare alla convivenza o al matrimonio, perché non si sentono sicuri sotto il piano professionale. Chi ha una relazione di lunga data, può essere distratto da altre cose. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 del cancro, domenica 12 può essere una giornata un po’ agitata. Diversa è la situazione per i single, che invece in questo periodo possono fare conoscenze interessanti. Questo cielo consiglia di stare vicino alla persona amata nell’ultima settimana del mese. Inoltre queste stelle sono positive per chi vuole avere un figlio. Chi ha un problema economico, o relativo alla casa, deve affrontare la questione con l’altro entro l’11 del mese.

Lavoro – In questo ambito, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020, il cancro può tirare un sospiro di sollievo rispetto ai mesi precedenti. Saturno, almeno per qualche mese, non sarà più in opposizione. Stesso discorso vale per Marte. C’è la possibilità di fare scelte importanti per il futuro in questo ambito. C’è chi avrà la possibilità di cambiare ruolo mentre qualcun altro potrebbe ricevere una proposta interessante da parte di un’altra azienda. Se una cosa non va più bene, è il caso di dedicarsi ad altro. I mesi successivi offrono il cambiamento che da tempo si attendeva con varie opportunità. Gli incontri non vanno sottovalutati. Sarà possibile avanzare una proposta nei giorni 9, 10, 24 aprile. Dal 19 arriva il Sole e porta novità interessanti. Dunque questo oroscopo invita all’azione, sfruttando al meglio questo cielo positivo.

Salute – Il fatto che Saturno non sia più in opposizione è sicuramente positivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 del cancro però, è importante non lasciarsi sopraffare sia dal lavoro che dalle questioni personali. La forma fisica è protetta fino a giugno per questo segno. Dal 19 si potrà trovare la giusta terapia per risolvere un problema.