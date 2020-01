Grafico Paolo Fox Cancro 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Con l’arrivo del nuovo anno, arriva puntuale anche l’oroscopo di Paolo Fox. Durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha spiegato come andrà questo nuovo anno del 2020 segno per segno. Paolo Fox ha inoltre mostrato il grafico annuale dove ha spiegato cosa succederà nel dettaglio di ogni mese. In questo articolo ci concentreremo sul segno del cancro. E’ forse il vostro segno zodiacale? Bene, allora andiamo a vedere insieme il grafico per quest’anno.

Grafici oroscopo Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno del Cancro

Come sarà questo nuovo anno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro?

Si parte subito con un’opposizione di Giove e Saturno. Questo però non significa che le cose non andranno bene, ha assicurato Paolo Fox a I Fatti Vostri. I cancro saranno un po’ polemici almeno all’inizio del nuovo anno in particolar modo con una azienda o con il capo. Un po’ di crisi ci sarà insomma. I nati sotto il segno del cancro dovranno cercare di superare delle problematiche durante questo nuovo anno.

Anche per quanto riguarda l’amore, a partire dal 7 gennaio 2020, potrebbero nascere dei conflitti di coppia. In amore ci sarà infatti molta indecisione. La tensione si potrà però superare e la seconda parte del nuovo anno sarà più importante per quanto riguarda il segno del cancro. Qualche novità da agosto, con Venere nel segno. Durante la fine dell’anno ci saranno maggiori occasioni per il cancro in questo senso.

E per quanto riguarda il lavoro? Quando non ci sarà finalmente più l’opposizione di Saturno nel segno, arriverà poi poi una svolta per il segno del cancro. Certo è che Saturno tornerà nel segno e ci resterà poi ancora a lungo. Maggio e giugno saranno per i nati sotto il segno del cancro mesi di trattative e di accordi. Secondo Paolo Fox sarà difficile che i nati cancro riusciranno a concludere qualcosa in maniera immediata. Se però si è deciso di fare delle scelte o di portare avanti dei particolari progetti, i mesi estivi saranno il periodo più consigliato per farlo o continuare a farlo.

Per i nati sotto il segno del cancro il nuovo anno non sarà molto semplice insomma. I cancro dovranno affrontare dei problemi e dovranno impiegarci un certo grado di sforzo per poterli superare. Intorno al 12 giugno poi soluzioni e grandi eventi, sarà questo infatti il periodo più fortunato per i nati sotto questo segno zodiacale. La fortuna non sarà sempre dalla parte dei nati sotto il segno zodiacale del cancro e bisognerà guadagnarsela spesso anche da soli.

