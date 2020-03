Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Capricorno: in amore non manca la passione e c’è un risveglio nel lavoro

Scopriamo cosa ci dice l’oroscopo del capricorno di aprile 2020 di Paolo Fox. A quanto pare le cose vanno bene sia in amore che nel lavoro, e anche la salute può godere di un cielo abbastanza positivo. Ecco di seguito quali sono le previsioni dettagliate sotto vari punti di vista.Anche questo mese vi raccontiamo quelle che sono le previsioni di Paolo Fox per i nati sotto il segno del capricorno. Come sarà il mese di aprile 2020? Non ci resta che leggere qualche anticipazione di Paolo Fox per capirlo !

L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 del Capricorno: ecco cosa succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno

Amore – Dal punto di vista dei sentimenti, per il capricorno non manca di certo la passione ad aprile 2020 secondo questo oroscopo. Chi è solo da tanto tempo deve lasciarsi andare, senza chiudersi in casa. Questo segno, secondo Paolo Fox, è troppo diffidente nei confronti dell’amore e dei sentimenti in generale. E’ ora di cambiare anche il modo in cui si vive l’amore, imparando dalle delusioni del passato. Chi è in coppia e ha dovuto superare un momento conflittuale, ora ne esce abbastanza forte. Coloro che devono discutere di un problema, possono farlo entro l’11 di questo mese. Chi è insoddisfatto di una relazione, ora parla chiaro secondo l’oroscopo di aprile 2020 del capricorno. Possono tornare a galla dei problemi intorno al 20 del mese. Questo segno ha la tendenza di pensare di essere sfortunato e questo lo porta a essere spesso infelice. Il Sole torna in aspetto favorevole dal 19 e aiuta. Si possono prendere decisioni sul futuro, per una convivenza o un matrimonio.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo è un ottimo momento per il capricorno, stando all’oroscopo di aprile 2020 di Paolo Fox. Infatti è previsto un risveglio professionale e c’è tanta creatività per questo segno. Chi ha un lavoro precario può guardarsi intorno ma alcuni potrebbero già aver avuto qualche buona occasione negli ultimi mesi. I dipendenti possono chiedere qualche miglioramento rispetto alla propria posizione oppure è possibile volgere il proprio sguardo altrove. Insomma, c’è comunque una crescita anche se lenta ma comunque positiva. Per fortuna questo segno non si scoraggia anche se la situazione economica del Paese è quella che è e le opportunità tendono a mancare. I più giovani possono iniziare un buon percorso secondo l’oroscopo del capricorno di aprile 2020. Le giornate migliori per tutti sono il 13, il 14, il 23 e il 24.

Salute – Dal punto di vista della salute, il capricorno può contare su un cielo molto vitale in questo periodo dell’anno. Le cure che iniziano il 23 possono portare a buoni risultati. Il Sole torna positivo dal 19 ed è di aiuto. L’oroscopo del capricorno di aprile fa sapere però che nella prima settimana può esserci ancora qualche fastidio. Per fortuna tutto si può superare facilmente. I punti deboli del capricorno sono la schiena e la cervicale.