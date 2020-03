Greta Thunberg potrebbe avere il coronavirus: il messaggio sui social

Sta rimbalzando da una parte del mondo all’altra la notizia che riguarda le condizioni di salute di Greta Thunberg. La giova attivista infatti ha pubblicato un posto sui social raccontando quello che è successo nelle sue ultime due settimane di vita. Greta ha “probabilmente” avuto il coronavirus ( e potrebbe essere ancora positiva). Lo afferma lei stessa sul suo profilo Instagram, seguito da 10 milioni di persone in tutto il mondo. Con un lungo messaggio Greta ha raccontato dei sintomi avuti, del malessere avvertito; il messaggio arriva dopo due settimane di isolamento dopo il viaggio in Europa centrale. “Circa dieci giorni fa ho cominciato a sentire alcuni sintomi, esattamente nello stesso momento di mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo i brividi, mal di gola e tossivo. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre. In Svezia non puoi avere il test del Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti. A tutti i malati viene detto di restare a casa e di isolarsi”.

Ed è quello che Greta e suo padre hanno fatto. Si sono isolati.

Ecco il messaggio completo pubblicato sulla sua pagina Fb:

The last two weeks I’ve stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father – who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever.

In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you’re in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves.

I have therefore not been tested for COVID-19, but it’s extremely likely that I’ve had it, given the combined symptoms and circumstances.

Now I’ve basically recovered, but – AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn’t feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough.

And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don’t know they have the virus and can pass it on to people in risk groups.

We who don’t belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others.

Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need.

#COVID #flattenthecurve