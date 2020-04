Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Gemelli: stelle favorevoli, lasciarsi andare alle emozioni

Come andrà in amore, in lavoro e in salute per i nati sotto il segno dei gemelli nel mese di maggio 2020? A svelarcelo è l’oroscopo di Paolo Fox. In amore le stelle sono favorevoli e sarà molto più semplice innamorarsi per un gemelli durante questo mese. Per quanto riguarda la salute e il benessere, sicuramente maggio è il mese perfetto per recuperare un po’ di forma fisica. Mese importante anche per il lavoro ma qui incideranno anche altri fattori. Andiamo a questo punto a scoprire più nel dettaglio che tipo di mese sarà maggio 2020 per i nati sotto il segno dei gemelli.

Oroscopo Paolo Fox di maggio 2020 per i Gemelli: tutto quello che accadrà in amore, lavoro e salute secondo le stelle

Amore – Nel mese di maggio Saturno è in transito e lo sarà fino a dicembre. Dunque da qui, fino alla fine dell’anno, i sentimenti dei nati sotto il segno dei gemelli promettono sicuramente qualcosa di positivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, infatti, adesso i gemelli risultano senz’altro più esuberanti. C’è da aggiungere anche che a partire dal venti del mese entrerà nel segno anche il Sole. Per quanto riguarda l’amore, dunque, i gemelli avranno decisamente più voglia di aprirsi ai sentimenti, a nuove storie d’amore e a nuove emozioni, trasgressioni comprese.

Lavoro – L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che i nati sotto il segno dei gemelli di trovano in un periodo molto importante in fatto di lavoro ma bisogna pur sempre vedere il punto di partenza del soggetto in questo ambito. Ci si può riprendere dalle crisi, ci si può immergere in nuovi progetti e c’è senz’altro una estrema voglia di risolvere tutti i problemi sotto questo punto di vista. Non si esclude che potrebbero arrivare delle risposte che già da tanto si attendevano, oltre che nuovi accordi sempre in ambito lavorativo. Non è detto che sarà un periodo fatto di parecchie entrate a livello economico ma sicuramente ci sarà più stabilità. Per quanto riguarda gli studenti poi, maggio è un mese importante se si deve dare un esame. E pure qui non si escludono tensioni.

Salute – I nati sotto il segno dei gemelli sono pronti a riacquistare la giusta forma fisica? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il mese di maggio è quello giusto sotto questo punto di vista. E prima dell’inizio dell’estate ci sta pure. Certo è che i gemelli dovrebbero anche cercare di dedicare dei momenti alla propria persona. Più riflessione prima di compiere una determinata azione. Ma Paolo Fox assicura che i nati sotto questo segno avranno un mese di maggio caratterizzato da tanta vivacità, nonostante una possibile fase di agitazione nei giorni che vanno dal 22 al 26.