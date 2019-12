Oroscopo Paolo Fox 2020, Gemelli in coppia: segni sì e segni no, come scegliere l’amore secondo le stelle

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 per quanto riguarda i gemelli in coppia? Con ogni segno c’è un’intesa diversa, sia per via delle stelle che per una questione di affinità. Quindi, se volete scoprire quale sarà l’intesa con il vostro partner nel nuovo anno, siete nel posto giusto. Ecco di seguito l’oroscopo di coppia dei gemelli per il 2020.

Oroscopo Paolo Fox 2020: i gemelli in coppia con gli altri segni

Gemelli-Ariete: Per Paolo Fox, nel 2020 questa coppia può essere molto forte. Infatti c’è tutto quello che serve, aiuto reciproco e progetti insieme. Attenzione solo alla gelosia, per il resto i problemi si possono risolvere.

Gemelli-Toro: L’equilibrio tra questi due segni può essere precario perché i gemelli hanno sempre voglia di avventura mentre il toro è molto più conservatore. Insomma, bisogna cercare di trovare la formula giusta.

Gemelli-Gemelli: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei gemelli, c’è tanta creatività in questa coppia. Anche i problemi si possono risolvere e si può costruire qualcosa di stabile insieme.

Gemelli-Cancro: Si tratta di una coppia volubile e instabile. Entrambi i segni vivono l’emozione del momento. La tenerezza non manca ma vecchie questioni possono rovinare l’equilibrio. In estate tutto va per il meglio.

Gemelli-Leone: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, a questa coppia non manca l’intesa intima. Questi segni sono affascinati l’uno dall’altro. Attenzione a non far tornare vecchie questioni superando invece il passato.

Gemelli-Vergine: Mercurio domina questi segni. E’ importante comunicare perché la vergine può essere troppo critica e i gemelli possono sentirsi annoiati. Le liti possono essere all’ordine del giorno per le differenze caratteriali.

Gemelli-Bilancia: C’è tanta creatività in questa coppia nonché la voglia di avere una vita agiata insieme. I progetti fatti insieme, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, possono andare decisamente bene. Venere è in transito ad aprile.

Gemelli-Scorpione: Problemi di gelosia sono previsti, soprattutto se lo scorpione tende a controllare troppo. I gemelli possono indispettirsi e fare ripicche. Attenzione però a non dire bugie perché l’altro può accorgersene in fretta anche senza parlare!

Gemelli-Sagittario: Entrambi i segni hanno bisogno di tanta libertà e in questo si cela la forza di questa unione. Attenzione ai tradimenti, anche se potrebbero essere messi in conto in un’unione così libera.

Gemelli-Capricorno: Il capricorno è una spalla forte su cui contare ma a lungo andare i gemelli possono sentirsi annoiati. In primavera dunque i gemelli possono guardarsi intorno, soprattutto se ci sono incomprensioni. Se tutto va bene, si può invece pensare a un futuro insieme.

Gemelli-Acquario: Entrambi i segni non amano le etichette e dunque una relazione molto libera, a metà tra amore e amicizia, può essere l’ideale. Da aprile Venere aiuta questa relazione. A dicembre però la relazione verrà messa a dura prova.

Gemelli-Pesci: Possono esserci tensioni secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Infatti è possibile che questi segni vogliano vivere emozioni diverse. Può verificarsi qualche trasgressione per vivere delle nuove emozioni.