Oroscopo Paolo Fox 2020 Gemelli: un anno per rimettersi in gioco

Cosa ci dice l’oroscopo Paolo Fox 2020 dei gemelli? Come andranno le cose per questo segno nel nuovo anno? A quanto pare si tratta di un anno di sistemazione rispetto al 2019 caratterizzato da difficoltà soprattutto economiche. Nel 2020 la situazione cambia e c’è tanta voglia di fare e di rimettersi in gioco. In amore le cose vanno per il meglio sia per chi ha una relazione sia per chi è solo. Scopriamo perciò quali sono le previsioni secondo le stelle di Paolo Fox per i nati sotto il segno dei gemelli.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Gemelli: cosa cambia rispetto al 2019?

Per i gemelli il 2020 porta a una sistemazione rispetto all’anno precedente. Infatti, nel corso del 2019, ci sono stati un po’ di problemi dal punto di vista dei conti. I più abili comunque concludono l’anno in pareggio. La situazione riguarda soprattutto coloro che hanno una propria attività, che si sono trovati a dover rivedere più volte le spese. Il 2019 è stato un anno con il freno a mano tirato, portando alla revisione di alcuni progetti. Insomma, durante il 2020 si riuscirà a recuperare qualcosa. Entro l’estate arriva una risposta per delle questioni legali aperte e ancora non risolte.

Oroscopo Gemelli: voglia di mettersi in gioco con l’arrivo del nuovo anno

I nati sotto il segno dei gemelli maturano la volontà di fare cose nuove. Questo riguarda soprattutto chi ha vissuto cambiamenti a lavoro, come nei collaboratori o di ufficio. Chi è in cerca di qualcosa di nuovo dal punto di vista lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei gemelli potrà contare su un cielo migliore. Giove non è più contro questo segno. Attenzione però perché l’ingranaggio inizierà a muoversi non prima di aprile 2019 e bisognerà portare pazienza nei primi mesi dell’anno nuovo. La fortuna è dalla parte dei gemelli. L’opposizione di Marte farà tirare fiori a questo segno la parte irruente e rivoluzionaria. Attenzione agli scontri con un capo o un dipendente.

Gemelli: l’amore va a gonfie vele nel 2020

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, i gemelli possono contare su un cielo decisamente favorevole per l’amore. Le storie di lunga data non hanno davvero nulla da temere. In primavera Venere transita nel segno per lungo tempo. Chi è solo può guardarsi intorno e fare incontri speciali. Le relazioni che nascono in questo nuovo anno possono rivelarsi molto interessanti. Dunque bisogna sfruttare al meglio queste stelle. Alla fine del 2020 Saturno sarà in buon aspetto e permetterà di rifarsi rispetto a oppositori e nemici.