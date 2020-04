Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Sagittario: sentimenti in secondo piano, distrazioni su altri fronti

Come sarà il mese di maggio 2020 per tutti i nati sotto il segno del sagittario? A svelarlo è come sempre l’oroscopo del nostro Paolo Fox che ci spiega molto bene come andrà in amore, in salute e nel lavoro in questo nuovo mese dell’anno. In amore il sagittario sarà distratto da altre questioni tanto da mettere in secondo piano i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro finalmente arrivano buone notizie. Periodo di stress in salute e benessere senza escludere nemmeno le polemiche. Ma andiamo a vedere che cosa ci dice nel dettaglio l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox per i nati sotto il segno del sagittario.

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 di maggio per il sagittario: che mese sarà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – C’è distrazione per quanto riguarda i sentimenti e le relazioni. I nati sotto il segno del sagittario infatti sono distratti da altre questioni e mettono in secondo piano emozioni e amore. Ma da cosa sono presi i nati sotto questo segno? Principalmente dal lavoro e questioni pratiche. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2020, i sagittario sono un segno che già si annoia con facilità e quindi quando non si trova in una storia inizia ad uscire e a pensare a delle trasgressioni. Questo mese sarà un mese di riflessione per i nati sotto questo segno zodiacale, così come lo sarà anche quello di giugno. Potrebbero esserci dei ripensamenti e dei dubbi quindi non si esclude nulla.

Lavoro – Il cielo è vantaggioso in questo senso secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Adesso potrebbero aprirsi nuove opportunità in ambito lavorativo. I nati sotto il segno del sagittario sono stati molto dubbiosi e pensierosi ma da qui è giunto il momento di ricevere finalmente delle conferme. Non si escludono nemmeno degli acquisti molto importanti come addirittura una casa.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il mese di maggio 2020 sarà un mese fatto di stress per i nati sotto il segno del sagittario. Oltre allo stress potrebbero presentarsi pure delle polemiche, sopratutto dopo giorno 11. Intorno al 16 si potrebbe avvertire invece un po’ di fatica. I nati sotto il segno del sagittario, dovrebbero evitare gli eccessi e fare giusto lo stretto necessario visto l’oroscopo. Accontentarsi è la parola perfetta per questo periodo.