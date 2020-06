Per i 99 anni del principe Filippo arriva la nuova foto con la Regina Elisabetta

Contro ogni fake news circolata nelle ultime settimane ecco che arriva la prova incontrovertibile: il principe Filippo sta bene. Avrà sicuramente qualche acciacco, del resto non è più un ragazzo di primo pelo, ma non è in una bara e nessuno ha celebrato per lui un funerale in gran segreto. Non è morto a causa del coronavirus e festeggia oggi i suoi 99 anni. Lo fa al fianco della donna che ama da una vita intera, al fianco della sua regina. Oggi per i sudditi di sua maestà arriva una nuova foto della coppia. Negli ultimi mesi il principe non si era visto e in nessun modo la famiglia reale aveva smentito le tante voci circolare. Ormai i membri della royal family sono abituati a leggere di tutto, anche se poco meno di un quarto delle notizie che arrivano sulla stampa sono vere e hanno delle fondamenta!

La foto arrivata oggi sui social ufficiali della famiglia reale è la prima dopo l’uscita dall’ospedale a dicembre.

BUON COMPLEANNO FILIPPO: IL PRINCIPE CONSORTE SPEGNE 99 CANDELINE

L’immagine è stata scattata la settimana scorsa al castello di Windsor, dove la coppia reale, sposata da 72 anni, si è trasferita durante l’emergenza coronavirus. A quanto raccontano i tabloid britannici, la coppia reale vivrà il compleanno in isolamento, ma non rinuncerà a festeggiare con la famiglia attraverso una serie di videochiamate. E’ successo lo stesso per il compleanno della piccola Charlotte e per il compleanno di Louis. la regina quest’anno si è dovuta accontentare di vedere i suoi adorati nipoti solo in chat! E anche per il bisnonno stessa sorte! Nonostante le maglie del lockdown siano diventate meno strette, la famiglia reale preferisce non rischiare!

A fare gli auguri a Filippo ci saranno Carlo e Camilla che hanno scelto la Scozia come rifugio durante la pandemia. E pare, secondo le ultime voci circolate a Londra, che anche Harry e Meghan siano pronti a chiamare Filippo per un saluto dalla California insieme al piccolo Archie. Ovviamente non mancheranno Kate e William con i loro tre figli.