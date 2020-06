Lutto per il duo Pio e Amedeo: si spegne mamma Rosa, aveva 57 anni

Una notizia davvero tragica arriva dalla Puglia. E’ morta la mamma di Amedeo Grieco, del duo Pio e Amedeo. La notizia è stata data sui siti locali ma ripresa in queste ore anche dalle grandi testate nazionali. Amedeo è ormai uno dei comici più famosi di Italia ed è anche per questo che la notizia sta diventando virale: sono migliaia i fans che stanno porgendo le condoglianze al comico pugliese. La sua mamma sarebbe morta all’improvviso, come riferisce anche Termolionline che dedica un pezzo molto significativo all’addio della signora Rosa, la mamma di Amedeo. La donna infatti era stata ospite a uno degli spettacoli del duo, proprio a Termoli ed è per questo che la redazione di Termolionline.it manda un caloroso messaggio di condoglianze ad Amedeo per questa perdita improvvisa.

E’ MORTA LA MAMMA DI AMEDEO GRIECO: LUTTO PER IL COMICO

Tra le ultime apparizioni di Pio e Amedeo in tv non possiamo dimenticare la nuova ospitata a C’è posta per te. Il fratello di Amedeo infatti, dopo aver ricevuto una macchina da Mario Balotelli, ha deciso di chiamare Belen e Stefano come testimoni della sua proposta di matrimonio alla fidanzata ma anche come aiuto per la lista nozze! Un momento di grande emozione ma anche di allegria come quelli che il duo regala sempre al pubblico che li segue con affetto.

Il 15 giugno si sono svolti i funerali presso la chiesa di San Paolo, come riporta il sito Statoquotidiano.it, che riferisce come sul muro tra le due scalinate sia stato affisso uno striscione realizzato dalla curva sud del Foggia in ricordo di ‘zia Rosa’, come la chiamavano tutti in città. Dalle pagine social del duo invece non sono arrivati commenti o messaggi. Ma sono tante le parole dei fans di Pio e Amedeo che hanno deciso di dare un ultimo saluto, con parole di affetto, a mamma Rosa.

L’ultimo messaggio che Amedeo le aveva dedicato sui social il 10 maggio, per il suo compleanno.

