Dalla Spagna le ultime notizie: è morto un ex tronista di Uomini e Donne

Arrivano dalla Spagna le ultime notizie che riguardano la morte di un ex tronista di Uomini e Donne. Come saprete, il programma di Maria de Filippi va in onda anche su Telecinco nella versione spagnola con il titolo Mujeres y Hombres y Viceversa. E proprio dall’emittente che trasmette il programma, poche ore fa è stata data la notizia. Una morte tremenda, una vera tragedia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’ex tronista morto nella giornata dell’11 luglio 2020 è Dani Menjíbar, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, aveva 31 anni. La notizia arriva dai media iberici e dai profili social di Telecinco, la rete che trasmette il programma. Secondo le prime ricostruzioni Dani sarebbe stato pugnalato all’uscita di una discoteca nei pressi del centro commerciale Las Américas di Torrent, vicino Valencia. I fatti sono accaudti nella notte di sabato 11 luglio, il giovane sarebbe finito sotto le grinfie di 4 giovani, due dei quali minorenni, che lo avrebbero accoltellato ferendolo in modo mortale.

Secondo la ricostruzione che viene fatta dai media spagnoli, la lite ha avuto origine nel locale, poi tutti i protagonisti della discussione, incluso Dani Menjíbar, sono stati invitati a lasciare il pub. Avrebbero quindi continuato a discutere fuori fino ad arrivare all’accoltellamento.

Sempre secondo quanto si legge sue media spagnoli, quando sono arrivati i soccorsi, non hanno potuto fare nulla per il giovane Dani, era ormai morto a causa delle ferite molto profonde che aveva riportato nella rissa.

In un’operazione congiunta della polizia locale Torrent e della polizia nazionale, quattro persone sono state arrestate per il loro presunto rapporto con la morte dell’ex tronista, fonti vicine alle forze dell’ordine lo hanno confermato a Europa Press. Per i due arrestati maggiorenni si sono giù aperte le porte del carcere mentre per i minorenni ci sarà modo di scontare la pena in una struttura diversa.

Dani Menjíbar aveva preso parte a Mujeres y hombres y viceversa, versione spagnola di Uomini e Donne, nel 2010.

