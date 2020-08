Nadia Toffa ha fatto un altro dono alla sua famiglia, lo confida mamma Margherita (Foto)

E’ durante il Magna Grecia Awards che la mamma di Nadia Toffa non ha solo ritirato un premio per la figlia ma ha anche raccontato del suo ultimo dono (foto). Mamma Margherita prosegue la sua vita realizzando anche quelli che erano i desideri di Nadia. E’ passato un anno dalla scomparsa della giornalista delle Iene ma nessuno la dimentica. Si è meravigliata ancora una volta la mamma di Nadia Toffa nel vedere quante persone continuano ad avere grandi manifestazioni di affetto per sua figlia e così ha voluto raccontare della nascita della nipotina. La piccola è nata in piena emergenza coronavirus, un aneddoto commovente non solo perché la piccola ha fatto in modo che la pandemia e un periodo così complicato passassero in secondo piano ma anche perché la bimba ha lo stesso sorriso di Nadia, lo stesso sorriso di sua zia.

LA NIPOTINA DI NADIA TOFFA COSI’ SIMILE A LEI

Ed è per questo che hanno tutti pensato che fosse un dono di Nadia: “Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto”. E’ la figlia di Silvia, la sorella di Nadia. “Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti. La nipotina, nata in pieno Covid, ci ha tenuti occupati con pappe, cambi e biberon” ha confidato mamma Margherita aggiungendo: “Le giornate sono volate, è stato un dono, un dono di Nadia”.

E’ sempre fortissima l’emozione per lei nel ritirare un premio per Nadia o partecipare a qualunque evento per portare avanti i suoi sogni: “Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall’emozione. E poi quell’applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità. Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso”. C’è ancora tanto da fare, come voleva Nadia Toffa.

Nadia Toffa ha fatto un altro dono alla sua famiglia, lo confida mamma Margherita (Foto) ultima modifica: da