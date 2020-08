Alyssa Milano l’attrice di Streghe positiva al Covid19 sui social: la caduta di capelli

Il coronavirus è una malattia davvero dai mille volti e quello che comporta nelle vite di chi si ammala, cambia da soggetto a soggetto. Come saprete l’America ha da poco superato quella che per gli esperti dovrebbe essere la seconda ondata, dopo una settimana con oltre 60 mila nuovi contagi giornalieri. Sono tanti gli attori e i personaggi del mondo dello spettacolo in Usa a sensibilizzare soprattutto i più giovani, invitando tutti a mettere le mascherine ma sono anche tanti quelli che raccontano cosa stanno vivendo da quando si sono ammalati. Tra questi anche l’attrice Alyssa Milano, conosciuta in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista in Streghe. L’attrice oggi sta bene, ma ha affrontato momenti complicati quando si è ammalata, ha anche avuto bisogno dell’ossigeno per respirare, come ha mostrato in un’altra foto postata sempre su Instagram.

La Milano ha voluto inoltre ribadire come gli effetti del virus siano tanti e che si mostrino anche una volta guariti. Per Alyssa ad esempio, c’è stata la caduta dei capelli. “Ecco cosa fa il Covid-19 ai tuoi capelli. Prendete questa malattia seriamente per favore!!” ha detto nel video postato su Instagram.

L’ATTRICE ALYSSA MILANO MOSTRA SUI SOCIAL LA CADUTA DEI CAPELLI

L’attrice ha deciso di postare un video su Instagram, che da ieri viene riportato di pagina in pagina, mostrandosi mentre si pettina. Fa vedere bene la spazzola completamente pulita prima di iniziare a pettinarsi ma mentre ripete l’operazione, i suoi capelli cadono e si tirano come nulla. Immagini che lasciano davvero senza parole ed è per questo che l’attrice ha voluto pubblicare il video, per ricordare quanto ancora conosciamo ben poco la malattia e quanto sia importante prevenire cercando di fare il possibile per stare distanziati e protetti.

L’attrice si è ammalata all’inizio dell’emergenza sanitaria, nel mese di marzo e infatti qualche giorno fa, sempre sui social, ha raccontato tutto.

Pochi giorni fa, postando questa foto, l’attrice aveva scritto:

“Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male. Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a mangiare. Ho perso 4 kg in due settimane. Mi sentivo confusa. Avevo una febbre lieve. E un mal di testa orribile. Praticamente avevo ogni sintomo del Covid. Alla fine di marzo ho fatto due test ed entrambi sono risultati negativi. Quando ho iniziato a sentirmi un po’ meglio ho fatto il test degli anticorpi. Positivo”.

L’attrice ha quindi invitato tutti a non prendere la cosa sotto gamba:

“Voglio solo che voi sappiate che il nostro sistema di test è difettoso e non conosciamo i numeri reali. Voglio anche che voi sappiate, che questa malattia non è una bufala. Pensavo di morire. Mi sembrava di morire. Donerò il mio plasma con la speranza di poter salvare una vita. Per favore, abbiate cura di voi. Per favore lavatevi le mani e indossate una maschera e una distanza sociale. Non voglio che nessuno si senta come mi sono sentito io. Statemi bene. Vi amo tutti (beh, forse non i troll. Solo le persone gentili.)” ha concluso con queste parole uno dei suoi post l’attrice.

