Calzini “da leggere”: WALKYTALKIES calzini che diventano marionette interattive

La fantasia non ha limiti e tutto quello che si può creare è davvero incredibile. Avreste mai pensato ad esempio, che i bambini avrebbero potuto giocare anche con i loro calzini che diventano interattivi? Le nuove tecnologie ci permettono davvero di tutto e da un progetto più che innovativo, arrivano delle idee davvero geniali; sono incredibili i prodotti

realizzati dalle menti europee più innovative che hanno messo a disposizione il loro know how e la loro creatività per realizzare alcuni progetti ad hoc per bambini nell’ambito di WORTH Partnership Project,

progetto finanziato dalla Commissione Europea. Oggi vi vogliamo parlare di uno di questi progetti in particolare, che riguarda proprio i calzini! WALKYTALKIES è il nome di questo progetto che vi illustriamo subito per farvi capire quanto potrà essere divertente. Tra l’altro è già possibile acquistare on line i prodotti in questione…Ma come fanno dei semplici calzini ad animarsi diventando delle vere e proprie marionette?

I CALZINI CHE DIVENTANO DELLE MARIONETTE PER GIOCARE CON I PIU’ PICCOLI

La collaborazione tra WALKYTALKIES, brand olandese che ha creato una serie di calzini per i più piccoli che si trasformano in allegre marionette e i designer tedeschi di bachHOCH2, ha dato vita a un progetto unico, pensato per stimolare la fantasia dei più piccoli. Scansionando l’illustrazione sulla confezione dei calzini, essa si trasforma in un mondo in realtà aumentata in cui i bambini potranno vivere le avventure dei personaggi WALKYTALKIES grazie a 4 storie interattive. Unicorni, pirati, draghi, sarà possibile divertirsi con diversi tipi di calzini che diventano poi delle marionette con un costo neppure troppo eccessivo.

Le storie sono divertenti e al tempo stesso non troppo lunghe, in modo che i piccoli lettori possano seguirle facilmente. Grazie alla lettura interattiva, diventa possibile partecipare attivamente alla storia e contribuire a crearne la trama, prendendo decisioni che possono influenzarla. Navigare sui sette mari, viaggiare nell’era dei cavalieri e passeggiare attraverso una foresta magica… non c‘è limite alla fantasia!

“Alcune recenti ricerche hanno dimostrato come i più piccoli tendano a evitare di leggere, privilegiando invece la fruizione di contenuti multimediali, a esempio su YouTube. Si tratta di un’evoluzione che preoccupa gli educatori per le implicazioni che potrebbe avere in futuro”, spiega Nelleke van der Burg, fondatrice del brand WALKYTALKIES (The Netherlands). “Pensando a questo, abbiamo deciso di combinare l’importanza della lettura, l’inevitabile presenza di device elettronici all’interno di ogni famiglia e i nostri WALKYTALKIES per creare qualcosa di nuovo che fosse in grado di stimolare la voglia di leggere nei bambini dai 5 anni in su.”

Questo progetto è stato già commercializzato ed è disponibile sul sito https://www.walkytalkies.nl/en_GB/. Sul sito sarà possibile acquistare questi divertentissimi e innovativi calzini!