Maria de Filippi racconta a Chi: “Il mio Ugo ha avuto due tumori”

Questa settimana per i lettori della rivista Chi una piacevole sorpresa. Arriva da Maria de Filippi che si apre e racconta la sua lunga storia d’amore; non con Maurizio ma con i suoi adorati cani. Di momenti complicati, rivela la conduttrice, parlando dei suoi adorati cagnolini, ce ne sono stati. In particolare di recente, è stato il piccolo Ugo a farla molto preoccupare. Infatti il suo Ugo ha avuto due tumori e la conduttrice spiega come è stato possibile curarlo e il percorso fatto insieme. Nel podcast, il decimo in uscita per la rivista Chi, Maria de Filippi parla proprio di Ugo ma anche di Filippa, i suoi adorati cani. E’ con loro che condivide le giornate, portandoli spesso anche a lavoro.

MARIA DE FILIPPI E I PROBLEMI DI SALUTE DI UGO: HA AVUTO DUE TUMORI

Ma torniamo al racconto che Maria de Filippi ha fatto, parlando del piccolo Ugo che ha affrontato due tumori ma ce l’ha fatta!

“Lui è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza. Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”.

La conduttrice ha raccontato anche degli ultimi mesi passati insieme ai suoi cagnolini, di quello che ha fatto durante il lockdown quando era persino difficile uscire per fare una passeggiata, Maria ha continuato a lavorare, come ben sappiamo andando in onda anche in diretta, cercando di fare intrattenimento anche se non era affatto semplice. E ha continuato ovviamente a fare il massimo anche per Filippa e Ugo, cercando per loro una apparente normalità!

Oggi Ugo e Filippa sono in vacanza insieme a Maria de Filippi ad Ansedonia, perchè coome ha raccontato la conduttrice, non si separa mai dai suoi adorati cucciolotti.

