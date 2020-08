Anche Fedez e Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna fanno il tampone

Ha dedicato qualche ora del suo tempo ieri Fedez per rispondere alle domande dei tanti follower che hanno chiesto davvero un po’ di tutto; dal perchè lui e Chiara hanno scelto il nome Leone per il bambino alle serie preferite passando alla meditazione…Ma tra le tante domande poste al rapper c’è anche quella relativa alla situazione che si vive in queste ore in Sardegna. Da quasi un mese Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza insieme al piccolo lei in Sardegna, dove hanno affittato una bellissima casa. Federico rivela subito di aver fatto il tampone: la situazione in regione non è delle migliori ed effettivamente un po’ di timore c’è.

I FERRAGNEZ FANNO IL TAMPONE DURANTE LE VACANZE IN SARDEGNA

Rispondendo alle domande dei followers, che gli chiedono quindi come proceda la vacanza e se non c’è preoccupazione visto l’aumentare dei contagi, Fedez risponde mostrando il momento in cui ha fatto il tampone.

“C’è sicuramente un’aria un po’ pesante” ha scritto Fedez nel suo post, rispondendo alle domande dei followers.

Il marito di Chiara Ferragni aggiunge che in questo periodo hanno evitato di frequentare locali affollati e di aver rifiutato anche diverse serate. Ha preferito non accettare. “Abbiamo deciso di sottoporci al tampone” ha spiegato Fedez che ha postato anche il video del momento in cui lo ha fatto.

“Stiamo bene, mi auguro lo stesso per voi” ha detto poi Fedez.

In questi giorni molte persone rientrate dalle ferie in Sardegna sono risultate positive. Una situazione molto particolare che ha spinto ad esempio, il governatore del Lazio, Zingaretti, a chiedere tamponi anche alla discesa dei traghetti a Civitavecchia, oltre a richiedere maggiori controlli anche in Sardegna. Ieri nel Lazio infatti si sono registrati 215 nuovi casi di coronavirus, e secondo le stime, una grande percentuale delle persone contagiate stava rientrando appunto dalla Sardegna.