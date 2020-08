Nina Moric si scusa per l’atteggiamento di suo figlio Carlos: “Vergognati per quello che dici”

Nina Moric non ci sta. Già da qualche settimana la modella manifesta del disappunto in merito a quello che sta succedendo nella vita di Carlos Maria, suo figlio. E’ diventato maggiorenne e ha iniziato a usare ormai da mesi, i social molto più spesso. Ma nell’ultimo periodo, come fa notare anche sua madre, i contenuti postati sono molto cambiati. Prima lo vedevamo mentre faceva i compiti, mentre dava consigli, mentre parlava con Nina in diverse lingue ed era un figlio tenero e amorevole. Mai una parola fuori posto, mai la voce alzata. Oggi invece Carlos è finito nell’occhio del ciclone, dopo una frase bruttissima che ha usato in una delle sue stories. Nina, scioccata da questo atteggiamento, ha deciso di scusarsi per quello che suo figlio ha detto. Non solo, si dice anche preoccupata di questo cambio di atteggiamento di suo figlio, che è per lei oggi, completamente irriconoscibile.

“Se non avete le palle siete delle [email protected]” è questa la frase usata da Carlos Maria in una delle sue storie. Parole che hanno indignato molti follower e che sono state riprese da decine di siti on line. Nina quindi ha deciso di chiedere scusa. “Padre perdonalo perchè non sa quel che fa” ha scritto Nina Moric dicendo di volersi scusare per le parole di suo figlio.

NINA MORIC SI VERGOGNA DELL’ATTEGGIAMENTO DI SUO FIGLIO CARLOS

Ma non solo. La Moric continua con un’altra storia.

“Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos, acquisire questi atteggiamenti ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare” ha scritto Nina Moric.

La modella decide di chiedere scusa a tutte le persone che su sono sentite offese dalle parole di suo figlio. “Credetemi non è in lui” continua Nina Moric. “Torna a essere quello che eri, un ragazzo meraviglioso” ha concluso Nina.

Nina Moric si scusa per l’atteggiamento di suo figlio Carlos: “Vergognati per quello che dici” ultima modifica: da