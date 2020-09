Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Leone: energie basse, in amore non riuscirete a perdonare

Come sarà il mese di ottobre per tutti i nati sotto il segno del leone? Come sempre ci rivolgiamo all’oroscopo di Paolo Fox 2020 per scoprirlo e capire come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute. In amore, sembra non essere il momento giusto per i compromessi. Nel lavoro potrebbero non esserci tutte le gratificazioni di cui invece si avrebbe bisogno. Per la salute, qualche piccola tensione e delle energie non troppo forti potrebbero cambiare l’umore facilmente. Per scoprire come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox 2020 per il mese di ottobre per tutti i i nati sotto il segno del cancro continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute

Amore – I nati sotto il segno del leone attraverseranno un mese un po’ particolare in cui non si sentiranno pronti a perdonare il proprio partner e dove comunque ci sarà abbastanza da litigare. Le discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Non significa che sarà un periodo complicato ma nemmeno così semplice o, meglio, pieno di sentimenti e di emozioni. Qualcuno in amore potrebbe essere insofferente per alcuni disagi di coppia o magari di vecchi partner che ricompaiono. I nati sotto il segno del leone dovranno fare molta attenzione perché tutti quei piccoli problemi relazionali rimangano nella relazione e non sfocino pure sul posto di lavoro. Quei litigi di coppia che riguardano il lato economico sono facilmente risolvibili.

Lavoro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i prossimi mesi potrebbero rivelarsi un po’ complicati. Le soddisfazioni mancano e gli sforzi sembrano quasi vani. Nessuno pare accorgersi di quello che fate o avete fatto. Bisognerà andare con calma e senza fretta, soprattutto senza perdere il controllo visto che è un periodo in cui niente può essere considerato sicuro. Poi potrebbero esserci anche alcune questioni economiche da risolvere, soprattutto per chi ha iniziato una nuova attività da poco. Nuovi progetti, accordi o ruoli non devono fare paura pure se è abbastanza difficile gestire tutto al meglio.

Salute – Ad ottobre le energie purtroppo non saranno sempre al massimo e in alcuni giorni bisognerà evitare il troppo sforzo. I nati sotto il segno del leone dovranno tenere gli occhi ben aperti da situazioni che portano del nervosismo.