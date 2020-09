Kate Middleton dolcissima in giro per Londra con il piccolo Louis (FOTO)

Sul nuovo numero della rivista Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, in esclusiva mondiale arrivano le immagini incredibili di Kate Middleton in giro a piedi per Londra come una qualsiasi cittadina con il terzogenito Louis. Non è un caso se Kate a oggi, è sicuramente una delle più amate della famiglia reale. Con la sua semplicità nel corso di questi anni di fidanzamento e poi di matrimonio con William, non ha mai sbagliato una mossa e ha conquistato da subito il cuore dei sudditi di sua maestà. Ed eccola adesso in giro per Londra, come se fosse una cittadina qualunque!

La futura regina, infatti, dopo i tanti mesi trascorsi ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, è tornata definitivamente in città per l’inizio delle scuole dei due figli più grandi, George e Charlotte (di Louis non si hanno comunicazioni ufficiali da Palazzo che abbia iniziato ancora la materna), è rimasta imbottigliata nel traffico dalle parti del ponte Battersea e così ha pensato di scendere dall’auto e di continuare la strada a piedi davanti agli occhi esterrefatti di ciclisti e passanti.

KATE MIDDLETON CAMMINA A PIEDI CON IN BRACCIO IL PICCOLO LOUIS

Kate, infatti, ha camminato mostrando a un divertitissimo Louis (un po’ in braccio, un po’ per mano) le barche che passavano sul Tamigi e alcuni palazzi, come nessuno della Royal Family aveva mai fatto prima. Le foto in esclusiva mondiale arrivano in Italia sulla rivista Chi, ed ecco una piccola anticipazione per voi in attesa di vedere il servizio completo .

Dolcissimi Kate e il suo piccolo mentre camminano insieme per strada. Kate è davvero una donna che sa come farsi amare!