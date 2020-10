La lettera di Luca Zingaretti per mamma Mimmi: “Non conta l’età, resterà solo un grande vuoto”

Mamma Emma se n’è andata, per tutti, come ricorda Luca Zingaretti, la sua mamma era Mimmi. A lei oggi, dopo tre giorni del triste addio, dedica una lunga lettera che decide di pubblicare sui social. Condivide il suo dolore con tutte le persone che lo seguono ma condivide anche tutto l’amore che sua madre ha dato a lui e alla sua famiglia. E condivide lo splendido ricordo di questa donna. Ci ricorda l’attore, che non importa l’età di una madre, anche se è anziana, quando se ne va, lascia nella vita dei suoi figli, un grandissimo vuoto.

Le parole di Luca Zingaretti nella sua lettera commovente sui social:

E ancora: