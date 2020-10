Chiara Ferragni chiede a tutti di mettere la mascherina e anche Leone dice la sua (Foto)

Anche Chiara Ferragni dopo Fedez sente di avere la responsabilità di sensibilizzare sull’uso delle mascherine da parte di tutti (foto). L’invito del presidente Conte è stato accolto dalla coppia e Chiara ha coinvolto anche il piccolo Leone. Nessuna pubblicità sull’utilizzo di mascherine fashion, la mascherina che mostra la Ferragni è quella che abbiamo tutti, è la mascherina chirurgica che ben conosciamo ormai da mesi e con cui dovremo convivere ancora a lungo. Il premier Conte ha chiesto direttamente aiuto a entrambi sapendo che sui social sono molto influenti, hanno un seguito enorme. E’ ai più giovani che si rivolge l’appello di Chiara Ferragni, è ovvio, i suoi 21 milioni di follower sono soprattutto loro e il messaggio è importante. Dove non riesce ad arrivare ancora il buon senso possono arrivare Fedez e Chiara Ferragni. “Siamo in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Fa la differenza”.

CHIARA FERRAGNI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULL’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA

E’ incinta del secondo bebè, avrà una bimba, mostra il pancino ancora così piccolo ma Fedez è già in ansia da tempo. Tra una storia che parla d’amore con la sua famiglia e una di lavoro Chiara scrive: “Responsabilità di sensibilizzare”. E’ consapevole che può e deve farlo. Bisogna evitare un secondo lockdown, forse questa previsione potrebbe far capire ai più giovani quanto sia importante indossare la mascherina e mantenere le distanze.

“Essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio Paese” aggiungendo che questo è un momento delicato e che davvero la mascherina può fare la differenza. Chiude le storie il piccolo Leone con la stessa foto con cui annunciava l’arrivo della sorellina mostrando l’ecografia. Al posto dell’ecografia un biglietto con un avviso: “Dovete coprire anche il naso con la mascherina”.