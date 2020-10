Grave lutto per Silvia Toffanin, è morta mamma Gemma

E’ morta la mamma di Silvia Toffanin, la signora Gemma Parison è scomparsa oggi, era malata da qualche mese ma la conduttrice, riservata come sempre, non ne aveva parlato tenendo dentro tutto il suo dolore. La sua sensibilità era apparsa più evidente durante le ultime interviste a Verissimo, in particolare quando i suoi ospiti raccontavano del dolore della perdita dei genitori. E’ purtroppo un lutto che adesso sta vivendo anche Silvia Toffanin, un dolore che già sentiva in questi mesi. La mamma di Silvia Toffanin era malata da qualche mese, non si sa molto di questo, non si conosce cosa ha dovuto affrontare la famiglia della conduttrice ma era forte il legame tra madre e figlia. E’ a lei che Silvia deve il coraggio di avere conquistato tutto quanto possiede oggi. La mamma bidella, il papà operaio e per la loro dolce bellissima figlia hanno sempre desiderato di più, come tutti i genitori.

SILVIA TOFFANIN: “VAI VIAGGIA” LE DICEVA SUA MADRE

Il papà l’ha sempre protetta, fin troppo, era sempre lì ad attenderla, ad accompagnarla, fin a quando ha imparato a camminare da sola e il primo viaggio a Roma da diciottenne Silvia Toffanin lo ricorderà per sempre. Fu mamma Gemma ad incoraggiarla dicendole di non fare come lei, di non restare ferma come lei. Erano i suoi primi passi nel mondo del lavoro e della moda.

Un’educazione rigida ma con tanto amore, papà più geloso e mamma che desiderava il meglio per lei. Adesso che mamma Gemma non c’è più a Silvia restano tutto l’amore e gli insegnamenti ricevuti fin da bambina.

E’ l’Ansa a riportare la triste notizia della morte della madre della conduttrice che a 41 anni deve dire addio a una delle persone per lei più importanti.