Alena Seredova positiva al covid 19: le sue parole sui social

Si allunga la lista dei personaggi famosi che sono risultati positivi al covid 19 e che hanno deciso di comunicarlo ai loro followers sui social. Pochi minuti fa anche Alena Seredova ha voluto condividere con i suoi follower le emozioni che sta provando in queste ore, dopo che ha scoperto di essere positiva al covid 19. Purtroppo siamo in un momento davvero difficile, ogni giorno ci sono oltre 35 mila nuovi positivi e tanti sono i personaggi noti che decidono di raccontare quello che succede nelle loro vite.

Vediamo le parole di Alena Seredova sui social.

Le parole di Alena Seredova sui social:

Positiva e sintomatica.Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente.

Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…

Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me.

Teniamo duro ! 🍀❤️Pozitivní a zatím s mírnějším průběhem.Přestože jsem byla velmi opatrná, potkala mě tato nepříjemnost. Jsem v domácí izolaci a doufám, že to brzy přejde. Nejen mně, ale hlavně všem lidem, kteří mají horší průběh. Držte se 🍀❤️