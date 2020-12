Matilde de Angelis si mostra sui social al naturale per sconfiggere la paura dell’acne

Matilde de Angelis non ha bisogno di presentazioni. E’ forse una delle migliori attrici giovani più promettenti del nostro paese. L’abbiamo vista in film, fiction e al momento è la co protagonista del film su Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle rose, al fianco di Elio Germano. Ieri però l’attrice ha deciso di mostrarsi sotto un’altra veste. Dai social ha scelto di parlare di un problema che affligge molte ragazze: quello dell’acne. Prima di lei lo hanno fatto anche altre giovani ragazza, da modelle ad attrici passando per influencer seguitissime sui social. Per fare due nomi: Aurora Ramazzotti e Giulia de Lellis si mostrano spesso senza trucco per provare a far capire alle ragazze che come loro hanno problemi con la pelle, che si può e si deve andare avanti.

E anche Matilde de Angelis ha scelto di mostrarsi con il volto coperto dai brufoli, per spiegare anche che cosa significhi per una attrice che deve mostrarsi sempre al top, convivere con questa problematica. “Le nostre paure ci possono paralizzare o diventare la nostra forza” scrive Matilde con la speranza che il suo messaggio possa essere di aiuto a chi come lei, sta soffrendo tanto.

LE PAROLE DI MATILDE DE ANGELIS CHE SI MOSTRA SUI SOCIAL CON L’ACNE

Le sue parole sui social: