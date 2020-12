Eva Herzigova combatte contro il covid, ogni giorno ha un nuovo sintomo (Foto)

Pochi giorni fa Eva Herzigova postava foto mentre faceva sport in casa, in gran forma, adesso informa i follower sui sintomi del covid che ogni giorno sono nuovi diversi. E’ preoccupata l’ex top model, è sofferente e non fa niente per nasconderlo. Anche Eva Herzigova è stata colpita dal covid e adesso è a letto già da tre giorni. Tutto è iniziato con stanchezza e quelli che descrive come “brividi pazzi”, lo scrive nella didascalia accanto alla sua foto, a letto. Sta riposando, non può fare altro mentre il suo corpo reagisce e combatte. Per lei tantissimi messaggi di solidarietà. La Herzigova è a Torino, costretta nella sua stanza, lontana dai suoi tre figli che ha ovviamente paura di contagiare. E’ mamma di tre bambini: George, Philip ed Edward, sposata con l’imprenditore Gregorio Marsiaj. E’ ovviamente un momento difficile per lei che deve curarsi e deve restare isolata. Anche cucinare adesso per lei sarebbe una vera sfida.

EVA HERZIGOVA COMBATTE CONTRO IL COVID CONSAPEVOLE DELLA FORTUNA DI NON ESSERE SOLA

“Dopo 3 giorni… tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica. Sto solo riposando il più possibile mentre compaiono nuovi sintomi ogni giorno. Grata per il mio corpo che combatte forte” ha scritto nel suo post la modella 47enne aggiungendo: “Mi rendo conto di quanto sia super utile avere pasti preparati portati a casa tua, poiché anche cucinare diventa una sfida”.

E’ una pandemia, riguarda tutto il mondo, unisce purtroppo in un modo che mai avremmo voluto tutto il mondo. La Herzigova è forte e presto starà meglio, tutto questo sarà solo un brutto ricordo ma è la paura a fare stare male chi è stato contagiato dal coronavirus, la paura di stare peggio, la paura di contagiare gli altri, la paura per la propria famiglia.