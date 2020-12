Oroscopo Paolo Fox gennaio 2021 Leone: occhio alle tensioni

Che mese sarà quello di gennaio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Per scoprire come sarà il primo mese del nuovo anno ci rivolgiamo come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, potrebbe esserci del malcontento nelle relazioni. Per il lavoro, qualcuno potrebbe ritrovarsi ad affrontare le novità ma non dovrebbero mancare anche momenti di agitazioni. Sul fronte della salute, bisognerà cercare di ridurre nervosismi e stress per poter stare meglio. Ma cerchiamo di analizzare meglio come sarà l’oroscopo di gennaio 2021 per i nati sotto il segno del leone secondo Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox del mese di gennaio 2021 per i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà per loro in amore, lavoro e salute

Amore – Come abbiamo anticipato, per le relazioni potrebbe esserci del malcontento che magari è causato da altre cose. Da cosa potrebbe dipendere? Dal successo professionale, dalla competizione in questo senso. Magari dalla lontananza perché non si riesce più a vivere serenamente il sentimento d’amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo primo mese del nuovo anno potrebbe portare strane emozioni per chi ha il cuore libero. Nel senso che si potrebbe avvertire una sorta di timore nel commettere errori. I nati sotto il segno del leone che sono single potrebbero ritrovarsi a fare troppe domande ad una persona e in questo modo potrebbero portare quindi un allontanamento. Dal 14 al 21 di gennaio l’agitazione di coppia si farà sentire e metterà alla prova i partner. Tutte quelle vicende con i punti interrogativi avranno bisogno di una risoluzione per evitare ulteriori problemi nel futuro. Occhio alle relazioni che inizieranno proprio in questo mese.

Lavoro – Lo scorso anno i nati sotto il segno del leone hanno dovuto prendere in considerazione alcuni cambiamenti e qualcuno ha affrontato delle novità professionali. Questo mese di gennaio potrebbe facilmente portare a momenti di agitazione. Il 14 del mese, per esempio, non mancheranno polemiche. Pure i capi potrebbero attraversare un periodo non facile e fatto di tensioni. Qualcuno sceglierà pure di cambiare completamente il suo percorso, magari anche per una esigenza personale o o scelta obbligata. Qualche dipendente vorrà un aumento o passare ad un grado superiore.

Salute – Ormai lo abbiamo capito, questo sarà un mese caratterizzato da momenti di grande tensione. Sarà necessario cercare di allontanare in qualsiasi modo tutta questa agitazione. Non mancherà nemmeno la stanchezza dopo la fatica. L’umore non sarà proprio al top a gennaio 2021.