Addio nonna Erminia: famiglia Bastianich in lutto

Chi segue Joe Bastianich sui social sa quanto il noto imprenditore e protagonista di alcuni dei programmi più amati e seguiti in Italia e negli Usa, è affezionato a nonna Erminia. Purtroppo però gli ultimo post della famiglia Bastianich non sono dedicati a una festa, a un compleanno o a uno dei divertenti video che Joe girava insieme alla sua nonna. Erminia si è spenta poche ore fa. E’ morta tra l’affetto dei suoi cari. Lo ha spiegato Lidia Bastianich la mamma di Joe. Conduttrice tv, imprenditrice famosa in tutto il mondo, Lidia ha voluto dare un ultimo addio anche sui social alla grande donna che ha permesso il successo di questa famiglia. Una mamma sprint diventata poi anche la meravigliosa nonna e bisnonna che grazie ai racconti della famiglia Bastianich abbiamo imparato a conoscere sui social.

Addio a nonna Erminia: un grande dolore per la famiglia Bastianich

Dopo il post di Lidia Bastianich, pubblicato nella serata del 19 febbraio 2021, è arrivato anche quello di Joe che ha deciso di salutare anche sui social la sua adorata nonna Erminia. Con lei ballava, cantava, di divertiva a mostrare ai suoi follower l’energia di una donna di 100 anni con tanta voglia di vivere ( sui social uno degli ultimi video ce la mostra proprio a gennaio per i 100 anni).

“Ho deciso di condividere con voi questa triste notizia – ha aggiunto il giudice di Italia’s Got Talent sui social, con gli occhi gonfi di lacrime e la voce rotta dalla commozione – perché l’avete conosciuta anche voi, attraverso i miei social. Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno di San Valentino, il giorno dell’amore”. Nel video con il cappello indosso e gli occhi pieni di lacrime, Joe ha salutato la sua adoratissima nonna che noi tutti ricorderemo per la sua travolgente gioia grazie appunto, ai tanti video che Bastianich ha postato sui canali social.

La notizia della morte di Erminia quindi arriva una settimana dopo il suo addio.