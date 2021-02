Oroscopo Paolo Fox marzo 2021 pesci: voglia di amore

Che mese sarà quello di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox come di consueto analizzando come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci sarà una grande voglia di innamorarsi e lasciare quindi liberi i sentimenti. Nel lavoro, ci saranno conferme e nuovi progetti professionali per il futuro. Per quanto riguarda invece la salute, grande forza e bella energia, si potranno risolvere dei problemi. Andiamo a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox per marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese ci sarà una vera e grandi voglia di innamorarsi davvero mettendo anche da parte le vecchie difficoltà. I nati sotto il segno dei pesci vorrebbero un partner serio e stabile al proprio fianco. Qualcuno potrebbe ritrovarsi a dover prendere pure delle decisioni importanti per rapporti e famiglia. Il cielo di questo marzo sarà favorevole per quanto riguarda le cause tranne se non si ha torto. I danni comunque non saranno seri quanto le aspettative. Paolo Fox con il suo oroscopo non esclude ancora discussioni di ambito famigliare ma non solo con il partner, magari anche con dei fratelli. Decisamente meglio l’oroscopo per chi inizia una nuova relazione d’amore proprio in questo periodo.

Lavoro – Conferme e progetti in vista ma bisognerà stare comunque attenti. Questo mese potrebbe portare nuovi equilibri e soluzioni anche per i rapporti con colleghi e soci che non andavano, magari situazioni vecchie. I primi giorni saranno ricchi di energia mentre verso la metà di marzo si dovrà cercare di capire meglio la situazione che gira intorno ai nati sotto questo segno. I pesci dovranno cercare di essere un po’ più equilibrati e non scansare troppo i consigli. Occhio per esempio a rifiutare subito un nuovo impiego. Intorno al giorno 19 potrebbero esserci più nervosismi nell’aria quindi il consiglio è quello di controllare al meglio l’agitazione.

Salute – Bellissima l’energia soprattutto intorno all’inizio di questo mese. I pianeti e le stelle saranno dalla parte dei pesci. A marzo si potrà trovare finalmente una soluzione a un disagio, ad un problema ma anche ad una paura. Le cure per i nati sotto questo segno saranno favorite a partire da giorno 12.