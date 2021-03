Addio all’ex cavaliere di Uomini e Donne: Fabio aveva solo 46 anni

I protagonisti di Uomini e Donne sono molto amati e anche le coppie che si sono formate negli anni tra dame e cavalieri del trono over, hanno spesso regalato emozioni e storie d’amore meravigliose vissute fuori dallo studio di Canale 5. Ed è stato così anche per Fabio Donato e la bella Lisa Leporati, una coppia nata diversi anni fa. Li abbiamo rivisti in alcune puntate dedicate alle coppie ma purtroppo oggi dai social arriva la notizia drammatica. E’ Lisa a spiegare che il suo Fabio non c’è più. Il cavaliere di Uomini e Donne è morto a soli 46 anni dopo aver lottato contro un brutto male. Non ce l’ha fatta.

“Ti ricorderò sempre così” ha scritto Lisa sui social postando una foto dove Fabio sorride mentre è al suo fianco e le dà un tenero bacio sulla fronte. Una foto simbolo di un amore nato in tv ma vissuto poi lontano dalle luci del piccolo schermo.

Addio a Fabio Donati ex volto del trono over di Uomini e Donne

Anche i parenti di Fabio hanno dato l’addio a un uomo morto così giovane, a causa di un brutto male che non perdona. E sono tantissimi i messaggi per Lisa e per Fabio. Tantissime le parole di chi cerca di stare vicino a Lisa e alla famiglia del Donati in questo momento così difficile.

Anche noi ricorderemo questa coppia con i sorrisi che ha regalato in tv e non solo. Non possiamo che unirci a questo dolore con un abbraccio a tutta la famiglia per il dramma che sta vivendo.