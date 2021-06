Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 Leone: amore mai da parte

Che mese sarà quello di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Lo scopiamo affidandoci come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, non bisognerà mettere in un angolo i sentimenti perché sarà un mese interessante. Nel lavoro, sarà possibile darsi da fare in un nuovo progetto anche se non mancheranno le difficoltà. Per quanto riguarda la salute, potrebbero arrivare problemi per l’emotività, stanchezze e disagi. Ma cerchiamo di entrare di più nel dettaglio e scopriamo che cos’altro dice l’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese i sentimenti non dovranno essere messi da parte perché sarà un periodo intrigante. Potrebbe arrivare un nuovo incontro anche senza averlo cercato. Luglio sarà per cui un mese bello per chi vuole fare nuove conoscenze e l’umore sarà buono. Ma anche chi vuole fare dei passi in più come la convivenza o il matrimonio può stare tranquillo. Per i leone che non hanno ancora risolto certe questioni passate nella storia d’amore, adesso potranno provare a trovare una soluzione e avvicinarsi nuovamente al partner. Ogni disagio o problema potrà essere discusso senza grandi difficoltà. Soprattutto se si tratta di economie o figli.

Lavoro – Le stelle porteranno forza e si dovranno portare avanti le trattative economiche anche se non sarà facile. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto questo segno potranno impegnarsi pure in un nuovo progetto anche se non ci saranno piene soddisfazioni. Magari a livello economico. A luglio 2021 le idee saranno particolarmente buone ed originali. Il giorno 12 le intuizioni saranno favorite dalla Luna. L’ultima settimana di questo mese sarà veramente fondamentale per tutti i leone che hanno intenzione di lavorare ai progetti per la stagione autunnale. Ovviamente le riuscite e le idee dipenderanno da varie condizioni. Il settore pratico sarà comunque favorito in questo periodo.

Salute – In questo mese non si escludono dei disagi di tipo emotivo e pratico. Sarà un mese in cui potrebbero esserci nervosismi, stanchezze e problemi psicosomatici. Sarà importante non caricarsi altri pesi e cercare di scaricare il tutto. Meglio tenere sotto controllo la pressione.