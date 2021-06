Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 scorpione: nervosismo da gestire

Che mese sarà quello di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Lo scopriamo subito affidandoci all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, sarà un mese particolare per le coppie e le relazioni dove non mancheranno discussioni. Per il lavoro, ci sarà un po’ di insofferenza nei confronti di ciò che non piace o ciò che non va. Per quanto riguarda invece la salute, potrebbero esserci dei momenti particolarmente faticosi. Non ci resta che entrare di più nel dettaglio e vedere come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

Amore – Sarà un luglio molto particolare per le relazioni e ci saranno discussioni durante le prime tre settimane del mese. Anche per chi non ha grandi problemi di coppia dovranno affrontare un periodo di transizione. E’ probabile che uno dei due partner sia preoccupato tra la famiglia, il lavoro e l’immancabile fronte economico a cui pensare. Se si hanno dei figli chiaramente possono portare a più disagi. I nati sotto questo segno che invece sono single possono fare nuove conoscenze. Inizialmente è possibile che non sembreranno incontri che potranno avere un futuro. Si vorrà un certo feeling e un’intesa speciale.

Lavoro – Ci sarà un po’ di insofferenza verso ciò che non si riuscirà a compiere o verso qualcosa che non appassiona come prima. Forse ci si vorrà persino allontanare da un certo ambiente, da determinate realtà professionali. Secondo Paolo Fox sarà un mese di incertezze e non si riuscirà ad avere troppo equilibrio con i colleghi o altre persone vicine. Condividere le stesse opinioni sarà complicato. Luglio sarà quindi nervoso almeno per le prime due settimane del mese. I lunedì poi saranno dei giorni difficili in cui bisognerà gestire bene l’agitazione per evitare di perdere le staffe. Mercurio in posizione favorevole potrebbe dare qualcosa in più tra il 26 e il 27.

Salute – I nati sotto il segno dello scorpione affronteranno un momento difficile verso il giorno 12 del mese quando ci sarà un po’ di fatica in più. Dal 22, invece, Venere tornerà attiva. Poi da giorno 29 di luglio si potrà contare su Marte per stare di nuovo un po’ più tranquilli.