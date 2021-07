Alessandro D’amico dona un rene a sua sorella: il gesto d’amore dell’ex di U&D

A volte si parla degli ex protagonisti di Uomini e Donne solo per qualcosa di negativo che hanno fatto o magari semplicemente per le loro storie d’amore andate male. Oggi vi vogliamo parlare di un ex protagonista del programma, accusato anche più volte di essere in tv solo per visibilità e non per cercare l’amore. E’ Alessandro d’Amico che ha fatto un bellissimo gesto: ha donato un rene a sua sorella. Un atto d’amore di cui ha parlato anche sui social, spiegando il motivo del suo gesto.

Alessandro d’Amico dona un rene a sua sorella

“Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!” inizia così il messaggio che Alessandro ha postato sui social raccontando la sua storia e quella di sua sorella, la storia della sua famiglia.

Postando delle bellissime foto che lo ritraggono in compagnia di sua sorella ha poi scritto: “Questa volta ho detto no!

Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ andiamo…”.

Tantissimi i commenti di chi ha apprezzato moltissimo il gesto di Alessandro e ha condiviso con lui tante storie ed emozioni. Alessandro ha poi postato una foto dall’ospedale per salutare tutti. Al momento non ha detto molto, se non una frase semplice. Ha scritto “sto bene” per salutare chi lo segue con affetto.

Anche la sorella di Alessandro lo ha ringraziato via social con queste bellissime parole: “Eccoci qua….

Tra qualche ora tutto sarà finito…anzi tutto ricomincerà! La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te…. Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio….

Mi stai dando la tua vita nelle mie mani…. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me , per sempre…

Auguro a te e a me…. una nuova vita…. fatta solo di tanti sorrisi… Avanti tutta! Sempre insieme, uniti per sempre! A+“.