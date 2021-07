I fan di Raffaella Carrà pronti per l’ultimo saluto dopo l’appello di Sergio Iapino

Sapranno fare tanto rumore i fan di Raffaella Carrà per l’ultimo saluto al loro idolo ma lo faremo tutti venerdì 8 luglio alle 12. L’appello di Sergio Iapino ai fan testimonia la grande fede che aveva Raffaella Carrà. Mentre le esequie si svolgeranno presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma tutti potranno virtualmente partecipare recandosi nella propria chiesa. Piccola o grande che sia e in qualunque parte del mondo, non ha importanza dove ma l’ex compagno di Raffaella Carrà ha chiesto a tutti di darsi appuntamento alle 12 per l’ultimo saluto alla regina della tv, dello spettacolo vero, quello fatto di talento, professionalità ed eleganza, quello che è sempre più raro vedere sul piccolo schermo. Ci saranno altre star ma non ci sarà mai più una come Raffaella.

DALLE CHIESE DI TUTTO IL MONDO I FAN DARANNO L’ULTIMO SALUTO A RAFFAELLA CARRA’

Mentre tutto è pronto per i tre giorni dedicati alla Carrà è chiaro che non tutti potranno darle l’ultimo saluto entrando nella camera ardente o partecipando alla cerimonia funebre nella chiesa si Santa Maria Ara Coeli. Ma è alle 12 che tutti potranno unirsi anche con immensa distanza per un ultimo saluto, per accompagnarla pregando nel suo ultimo viaggio, per applaudire a lei che fino alla fine ha voluto regalare tanto al suo pubblico.

E’ stato Sergio Iapino a dare la notizia della morte di Raffaella Carrà ed è lui ad avere fatto un appello che forse non era nelle ultime sue volontà ma che le avrebbe fatto piacere: “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”. A breve il corteo da seguire su Rai 1.