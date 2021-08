Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 acquario: favoriti gli incontri

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Lo scopriamo subito grazie all’oroscopo di Paolo Fox che analizza come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, le cose andranno bene soprattutto per chi cerca una relazione in questo momento. Per il lavoro, il Sole e Mercurio saranno in opposizione e si dovranno evitare delle spese esagerate. Per quanto riguarda la salute, invece, ci sarà un recupero ma sarà comunque importante risparmiare un po’ di forze. E allora andiamo a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – I nati sotto il segno dell’acquario che sono in cerca di una nuova relazione potranno approfittare di questo periodo. Verso il 16 del mese potrebbero esserci infatti dei nuovi incontri. Proprio in quel giorno Venere tornerà favorevole. Le coppie che invece hanno affrontato una crisi durante l’anno precedente potrebbero essere più solidali, magari hanno parlato di ciò che non funziona nel rapporto. Paolo Fox con il suo oroscopo consiglia di conoscere qualcuno dal 16 al 31, magari anche tramite i social network. Gli acquario che si amano davvero e non devono affrontare disagi economici potrebbero fare grandi passi come quelli di una nuova casa o un trasferimento. Per quanto riguarda gli ultimi giorni di agosto gli appuntamento potrebbero essere molto più intriganti.

Lavoro – Ad agosto bisognerà evitare grandi uscite. Purtroppo il Sole e Mercurio saranno in opposizione e i nati sotto questo segno forse cambieranno il livello delle spese che riguarda ferie e vacanze. Secondo Fox sarà molto importante evitare di abbandonare ciò che è certo per ciò che non lo è affatto. La fine di agosto sarà migliore rispetto rispetto all’inizio di questo mese. Potrebbero esserci dei nervosismi, ribellioni più che altro. Gli acquario potranno ugualmente provare a fare progetti per settembre che è ormai alle porte. Molto dipenderà dal tipo di impiego, da quello che si sa fare. I giorni più interessanti saranno quelli del 30 e del 31.

Salute – In questo periodo sarà importante mettere da parte un po’ di forze anche perché le prime due settimane non saranno semplici. Il 9 potrebbero esserci delle tensioni. Ci sarà comunque un recupero e da giorno 16 le cose andranno meglio. Le energie saranno giuste per affrontare i momenti più complicati.