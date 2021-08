Oggi Zia Cri ha il cuore spezzato: Cristina Lunardini commuove con il ricordo di Diego

Un post dopo l’altro Cristina Lunardini, la Zia Cri di E’ sempre mezzogiorno, si lasica scoprire un po’ di più. Oggi ha pubblicato un video e alcune foto del suo adorato Diego, il cane che purtroppo non è più con lei. Oggi il suo cane avrebbe compiuto 14 anni e il dolore per la sua mancanza si fa forte. Diego non è stato il suo unico cane, una passione che nasce da lontano, ha avuto con lei anche Zoe e Noa, tutti le mancano tantissimo, tutti non sono più con lei. Come sempre solo chi ama gli animali e chi ha un cane nella propria famiglia può comprendere il legame che si crea, il dolore immenso quando un cucciolo non c’è più.

CRISTINA LUNARDINI: “DIEGO SEI STATO IL CANE CHE NON AVREI MAI VOLUTO”

“Diego oggi avresti compiuto 14 anni. Sei stato il cane che non avrei mai voluto. Il cane che mi ha fatto capire di piu il mondo a quattro zampe. Avrei pensato di non perderti mai….tu così come la Zoe e la Noa mancate come l’aria” ha scritto Zia Cri sul suo profilo Instagram aggiungendo tre cuori pieni di dolore, fasciati per restare intatti. Non c’è bisogno di aggiungere parole al suo post, basta il breve video del suo cane a dire tutto.

Diego le aveva rubato la colazione e lei ha filmato quel momento. Quei cani erano parte della sua famiglia, una parte importante perché come ha già confidato ci sono stati anche altri dolori nella sua vita, fallimenti che non immaginava.

In tanti le hanno scritto commenti in cui raccontano lo stesso dolore vissuto, perché purtroppo i cani non hanno una vita lunghissima. “Queste creature meravigliose…che dolore quando se ne vanno” ha scritto una delle tante follower. “Che bello che era Cri. Un gigante, che passava in mezzo alle gambe, convinto di farcela” è il commento di una sua amica.