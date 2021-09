Il dolce regalo di Francesco Facchinetti per la piccola Mia: è un dono prezioso

Che festa di compleanno per la piccola Mia che ormai sta diventando una donnina! La figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti quest’anno, si è goduta qualche giorno in montagna con tutta la pazza famiglia allargata. C’erano il suo papà con Wilma, la sua nuova compagna e i suoi fratelli. C’erano la sua mamma, Alessia e il marito Paolo. C’erano i nonni e altri parenti. C’era suo fratello Tommaso. Insomma una festa in famiglia ma se si parla dei Facchinetti, i nomi da fare sono tanti! Sui social, la conduttrice e il suo ex compagno, hanno mostrato la festicciola organizzata in occasione del decimo compleanno di Mia. Tutti insieme appassionatamente in famiglia, tra le montagne. E per l’occasione Francesco Facchinetti ha fatto un dono unico e raro alla sua bambina. Un regalo che ha poi voluto mostrare sui social. Le ha donato una collanina con una pietra preziosa che ha il colore degli occhi del papà e di quelli di Mia, chiari come quelli dell’imprenditore.

Il dolcissimo regalo di Francesco Facchinetti per Mia

Papà Francesco ha condiviso sui social il momento in cui ha letto il bigliettino di auguri che ha scritto insieme a Wilma e agli altri fratellini di Mia, per il compleanno. La piccola festeggiata era davvero molto emozionata ed è sembrata più che entusiasta del dono che ha ricevuto.

“Amore mio questa pietra rarissima, una delle più rare al mondo, è l’unione del colore dei nostri 2 occhi: verde e azzurro. Ogni volta che la metterai papà sarà con te, ti proteggerà e ti guarderà.

Ti amo ” questa la dedica che Francesco Facchinetti ha fatto a Mia per il suo compleanno. La bambina ha poi mostrato anche il dono ricevuto. E non è il solo regalo fatto. La piccola di casa Marcuzzi, in occasione del decimo compleanno è stata anche modella e ispiratrice della collezione di borse che Alessia ha disegnato proprio per le ragazzine della sua età. Insomma un compleanno che di certo Mia non potrà dimenticare.