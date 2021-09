Per Elisa Isoardi viaggio a Napoli con tappa da Sorbillo e pizza a forma di cuore

E’ una estate all’insegna del relax per Elisa Isoardi, probabilmente la prima dopo tanti anni in cui in questo periodo era già a lavoro per la preparazione dei suoi programmi. Per il momento la conduttrice è in pausa e può quindi godersi ancora qualche giorno di relax in giro per l’Italia. L’ultima tappa è stata Napoli. La conduttrice ha condiviso sui socia alcuni momenti di quello che ha fatto in questi giorni nel capoluogo campano e non è mancata ovviamente una tappa da Gino Sorbillo, che è stato spesso tra i protagonisti dei programmi che la Isoardi ha condotto. Insieme hanno preparato una deliziosa pizza a forma di cuore.

Tappa da Gino Sorbillo per Elisa Isoardi nel suo viaggio a Napoli

La conduttrice ha mostrato il suo viaggio anche nella cucina della pizzeria di Gino Sorbillo. Insieme al maestro famoso in tutto il mondo, la Isoardi ha messo la mani in pasta e ha preparato una buonissima pizza a forma di cuore. E sui social ha scritto: “La pizzeria di Gino Sorbillo è una tappa doverosa per chi viene a visitare la città, da considerarsi come un monumento ai livelli del tesoro di San Gennaro o della cappella di San severo. Non è una semplice pizzeria è un luogo di scambio culturale e di etnie, è la quinta essenza di Napoli.“

E poi postando il video sui social, la Isoardi ha scritto: “Quando si gusta la pizza di via del Tribunale diventa un’esperienza non solo culinaria ma in grado di toccare tutte le corde emozionali. Lì dentro oltre agli ingredienti di altissima qualità, c’è amore, tradizione tramandata negli anni senza mai abbattersi, credo e tanto coraggio. Grazie Gino.”

In cucina tanti applausi per Elisa e sui social tanti commenti di chi spera di rivedere prestissimo Elisa Isoardi in tv e magari chissà, insieme a Gino Sorbillo per una nuova esperienza televisiva.