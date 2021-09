Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 toro: prima settimana difficile

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno zodiacale del toro? Per scoprirlo andiamo a vedere che cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto questo segno e come andrà il mese in amore, lavoro e salute. Come sempre anche questo mese arriva il nostro focus con le ultime notizie sulle previsioni di Paolo Fox e sul suo oroscopo. In amore, ci saranno delle tensioni durante la prima settimana quindi bisognerà fare molta attenzione. Nel lavoro, dovrebbe essere un mese parecchio interessante anche se inizialmente potrebbero esserci alcuni problemi. Per quanto riguarda poi la salute, dopo la prima settimana ci sarà un buon recupero dal punto di vista psicofisico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come andrà, fino in fondo, l’oroscopo di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del toro secondo Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del toro

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – La prima settimana del mese sarà agitata e quindi non sarà adatta a discutere con il partner. Venere infatti sarà pure in opposizione e il primo weekend di ottobre potrebbe essere ricco di tensioni. Le coppie che hanno problemi ma riescono a rimanere insieme sono forti davvero. Potrebbero comunque arrivare vari disagi provenienti dalla gestione della casa, dei figli… Dall’8 dovrebbe iniziare ad esserci un miglioramento. Se però una relazione non va si potrebbe pure chiudere e si potrà fare senza rimpianti. Non può valere lo stesso discorso per chi invece ha in mente un tradimento da parte del partner.

Lavoro – Questo mese sarà interessante ma i primi dieci giorni saranno difficili. Per voi nati sotto il segno del toro magari per delle questioni di tipo economico. Durante il primo weekend si potrebbe fare un vero punto della situazione. Dei progetti potrebbero non aver portato a quanto sperato, soprattutto a livello finanziario appunto. I nati sotto questo segno zodiacale che decideranno di chiudere un qualcosa proprio adesso dovranno stare attenti perché non sarà detto che riusciranno poi a fare di meglio nel prossimo periodo. Meglio andarci piano ad ottobre insomma. A fine anno potrebbe arrivare qualcosa in più.

Salute – Dopo la prima settimana ci sarò un bel recupero di tipo psicofisico. I toro che devono iniziare delle cure potrebbero partire da giorno 12 se possibile visto che sarà un momento ottimale. La fine di ottobre potrebbe portare nuovamente problemi perché potrebbero essere dei giorni pesanti.