Amanda Lear in clinica per un’operazione al cuore

Con una foto su Instagram Amanda Lear ha avvisato i suoi follower che ha subito un’operazione al cuore. Un intervento che è felice di avere affrontato e di cui parla solo adesso che tutto è andato bene e che è già in fase di ripresa. Amanda Lear era da un po’ che non dava notizie ai suoi fan; loro erano già in apprensione e il post pubblicato poco fa ha risollevato l’umore di tutti. L’artista sta bene, sempre attenta a non svelare i problemi della sua vita privata non aveva detto nulla della malattia. E’ dalla sua stanza d’ospedale che ha confidato l’intervento di cardiochirurgia, senza dire molto altro dei problemi che le dava il cuore ma l’importante è che stia bene.

Amanda Lear dopo l’operazione al cuore

E’ in una clinica in Svizzera, a Zurigo, che si è operata. Non è passato molto tempo dall’intervento perché è tenuta ancora sotto controllo ma è evidente che i giorni più duri siano già passati. “Felice di averlo fatto! Il mio cuore è riparato e adesso amerà ancora di più i miei fan”.

Amanda Lear ha 82 anni, non li dimostra e non desidera nemmeno mostrare la parte difficile della sua vita. Non ha mai smesso di amare e accanto a lei da qualche mese, da prima dell’estate, c’è un altro giovane fidanzato. Anche lui le sta accanto ma non manca il supporto dei tanti fan che continuano a farle gli auguri desiderosi di vederla presto in piedi e fuori dalla clinica. Magari in seguito racconterà cosa è accaduto e come sta ma per il momento il suo ultimo post può bastare.

La showgirl vive in Francia ma sembra abbia scelto la Svizzera per l’operazione al cuore. “HAPPY to have done it !!.heart surgery. My heart is now repaired and will LOVE my fans even more” non dice altro ma la foto pubblicata dice tutto.

