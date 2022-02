Lite tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini: un compleanno rovinato?

Mentre Mara Venier si diverte sulla neve passando splendide giornate con famiglia e amici, arriva notizia della presunta lite con la figlia di Lamberto Sposini. Sembra che la festa di compleanno del giornalista non sia stata perfetta ma rovinata da un’accesa discussione. E’ Dagopsia a riportare la notizia e non può che dispiacere a tutti. Facciamo un passo indietro a quando Mara Venier era sul treno per raggiungere casa di Lamberto Sposini. Giusto il tempo di dare un bacio al collega con cui ha condiviso tanto e poi è risalita sul treno direzione Roma. La sera l’abbiamo vista a cena con sua figlia Elisabetta, Gerry Calà e altre persone a lei care. Pensavamo che la fretta nel salutare Lamberto Sposini dipendesse dalla serata a cui non poteva rinunciare. Invece, sembra che Mara Venier sia andata via in tutta fretta dalla casa del festeggiato proprio per la discussione avuta con Matilde Sposini. Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, potrebbe anche essere un semplice pettegolezzo ma c’è altro.

Mara Venier: “Chi vuole capire capisca”

“Caro Lamberto,è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio… Chi vuole capire capisca” aveva scritto Mara di ritorno da casa di Sposini, forse si riferiva davvero a quello che dicono sia accaduto.

Poi la Venier è partita per la vacanza sulla neve e felice ha postato: “Alla faccia della cattiveria umana” ma senza fare nomi, applaudita da suo marito.

Tutto collegato a ciò che si racconta? Cioè che ci sia stata una lite tra Mara Venier e Matilde Sposini perché la conduttrice si è presentata al compleanno con la responsabile del casting di Domenica In mentre la famiglia di Lamberto aveva chiesto di evitare la presenza di altre persone. Inoltre, si racconta che Matilde si sia anche arrabbiata per la proposta della Venier di omaggiare Lamberto Sposini nel corso di Domenica In. Per la famiglia del giornalista colpito da ictus nel 2011 sarebbe stato un modo per lucrare sulla sofferenza, per Mara ovviamente un gesto d’affetto e amicizia. Cosa c’è di vero in tutto questo? Davvero lei è andata via di corsa senza salutare nessuno?