La corsa in treno di Mara Venier: prima al compleanno di Lamberto Sposini e poi a cena con la famiglia

Mara Venier di corsa al compleanno di Lamberto Sposini, solo cinque minuti ma sufficienti per dirgli che non l’ha dimenticato e che non lo dimenticherà mai. La Venier ha preso il treno e da Roma è arrivata a Milano, il tempo di abbracciare il suo collega, di fare gli auguri di buon compleanno a Lamberto Sposini e poi è tornata alla stazione, pronta per un altro treno, direzione Roma. La conduttrice di Domenica In aveva un impegno importante con la famiglia, una cena a cui non poteva rinunciare ma per nulla al mondo avrebbe saltato il suo appuntamento con Sposini. Nessuna foto di ieri, la Venier non dice chi era presente al compleanno, chi ha incontrato a casa del giornalista, chi ieri è andato a fargli gli auguri o in qualche modo si è messo in contatto con lui, ma la frecciatina è evidente. Già ieri Mara Venier si era mostrata in treno, in viaggio, avvisando il festeggiato che stava arrivando a casa sua, poi il commento su Instagram.

Mara Venier contro chi ha dimenticato Lamberto Sposini

Il pubblico non ha dimenticato Sposini, non l’ha fatto la famiglia, l’ex moglie che si occupa di lui, tanti colleghi gli sono rimasti accanto ma molti altri no. Qualche giorno prima del compleanno anche Massimo Giletti ha annunciato i 70 anni di Sposini e che sarebbe andato da lui per trascorrere una giornata insieme. Mara l’ha fatto, anche se solo per cinque minuti, ma gli altri?

“Caro Lamberto,è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio … “ e ha poi aggiunto “Chi vuole capire capisca”.

La sera era già a cena con la famiglia, un evento che non poteva perdere con la figlia Elisabetta e il suo compagno ma c’era anche Jerry Calà, l’ex marito che è da sempre parte della sua famiglia. Quindi, se si vuole, se si ama davvero, se non si dimentica, si può fare tutto, anche in un solo giorno.