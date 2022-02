Alda d’Eusanio querelata da Laura Pausini: chiesto 1 milione di euro, non ci sta

Nell’ultimo periodo Alda D’Eusanio ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare pubblicamente attraverso alcune interviste, quello che le sta succedendo dopo che lo scorso anno è stata squalificata dal Grande Fratello VIP 5. Le sue pesantissime accuse al compagno di Laura Pausini sono state particolarmente gravi, tanto da arrivare a una squalifica che ha visto poi sparire dai radar la conduttrice. Nessuno a Mediaset ha più parlato della vicenda. Alda non ha gradito questo atteggiamento e già settimane fa aveva rivelato di aver deciso di querelare Mediaset per quanto successo.

Oggi dal settimanale Vero, la giornalista torna a parlare della vicenda e spiega: “Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome.” Tralascia però di ricordare che in queste chiacchiere da bar non aveva parlato magari di un gossip su un tradimento, o qualcosa su cui si sarebbe potuto anche sorvolare. Ma aveva parlato di violenza e allora il discorso assume contorni totalmente diversi.

L’ex conduttrice ha continuato: “Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato. Mi hanno annientata per davvero. Sono stata malissimo, non mi invitano più da nessuna parte. Prima andavo tutte le domeniche da Barbara d’Urso, a Mattino 5 e a Storie Italiane. Spero di poter tornate comunque”.

Laura Pausini ha querelato Alda d’Eusanio: la richiesta economica

La d’Eusanio è ancora convinta che nella casa del Grande Fratello si siano sentite delle cose ben più gravi di quelle dette da lei. E ha aggiunto nella sua intervista per il settimanale Vero: “Alla fine io non ho detto nulla di più grave di ciò che sento dire da altri, ma ho avuto un altro trattamento solo perché la Pausini mi ha querelata. Questa diciamo che è la differenza.“

Poi ha rivelato anche quella che sarebbe la cifra chiesta dalla cantante e dalla sua famiglia: “La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani”.